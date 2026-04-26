La Diputación de León mejorará con 100.000 euros el control del agua potable en pueblos

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado una línea de ayudas dotada con 100.000 euros para que los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes puedan adquirir equipos destinados al control de cloro y pH en el agua de consumo humano, con sistemas de comunicación que faciliten su seguimiento y gestión.

La convocatoria, impulsada por el área de Transición Ecológica que dirige el diputado Javier Salgado, permitirá a los municipios mejorar el tratamiento del agua potable y cumplir los criterios técnico-sanitarios establecidos por la normativa de calidad del agua, según ha indicado la institución provincial en nota de prensa.

Las subvenciones cubrirán hasta el 70 por ciento del presupuesto de cada actuación, con un máximo de 4.500 euros por solicitante, y estarán dirigidas a la compra de equipos que permitan medir de forma continua los niveles de cloro y pH, parámetros esenciales para garantizar la seguridad del suministro.

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos que hayan adquirido estos equipos desde el 1 de enero de 2026 y hasta dos meses después de la fecha de envío de la resolución de concesión por parte de la Diputación de León.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar a partir del lunes 27 de abril y deberá realizarse por vía electrónica a través de la sede electrónica de la institución provincial, dentro del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

El periodo para justificar la subvención se ha establecido en dos meses desde la finalización del plazo de ejecución, que abarca desde el 1 de enero de 2026 y hasta dos meses después de la comunicación de la concesión.

Quedan excluidos de esta convocatoria los municipios que hayan resultado beneficiarios de esta misma ayuda entre los años 2020 y 2025, salvo en el caso de que la subvención se solicite para un depósito distinto de aquel en el que ya se instaló un equipo de cloración con financiación provincial.

Con esta línea de ayudas, la Diputación de León busca reforzar la calidad del agua de consumo humano en el medio rural y apoyar a los ayuntamientos en la mejora de infraestructuras básicas para la salud pública. EFE

1011905

rs/rjh