La Cofradía del Pendón de San Isidoro entrega un donativo a Asleca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Imperial Cofradía del Pendón de San Isidoro entregó el sábado, víspera de de la festividad de San Isidoro, un donativo del fondo de su obra social, a la Asociación Leonesa de Caridad de León, como viene haciendo desde principios de este siglo por su ayuda y dedicación. Durante el acto departieron también con las personas asistentes al comedor social, que gestiona Aslecas desde hace 120 años, en el edificio de la Plaza de Puerta Obispo, 13. La cofradía explicó sus actividades así como la historia del acto de las Cabezadas, entre el Ayuntamiento de León y el Cabildo de San Isidoro.