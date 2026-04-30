En busca de la foto perfecta del eclipse

Publicado por Paula Fernández Santiago de Compostela Creado: Actualizado:

Una localización sin obstáculos visuales, maña para poner y quitar filtros, y practicar los días previos son las claves para fotografiar el eclipse total de sol del 12 de agosto según los profesionales, que este jueves tienen la oportunidad de ensayar porque tendrá una ubicación similar a la del día del evento astronómico del siglo.

Será la primera vez que haya un eclipse total en España desde 1917, por lo que para los astrofotógrafos españoles es una oportunidad única y no pierden el tiempo en prepararse.

Esta semana, y en especial hoy jueves, el sol está en una posición similar a la que tendrá el 12 de agosto y es el momento perfecto para verificar que el astro será visible desde la localización elegida, siempre y cuando el cielo esté despejado.

Los más entusiastas llevan tiempo trabajando y cuentan con aplicaciones que les permiten localizar los lugares donde habrá una posición idónea del sol, refieren varios de ellos a EFE.

A la espera de la meteorología

Uno de los emplazamientos privilegiados será Galicia, la primera región española que observará el eclipse y donde el sol estará más alto. Al ser al atardecer -en torno a las 20:30-, estará muy cerca de esconderse tras el horizonte y cada segundo cuenta.

En A Coruña espera fotografiarlo Alberto Vázquez, especializado en paisaje y fotografía nocturna. Aun así, para elegir su ubicación definitiva esperará a los días previos para conocer un elemento esencial: la meteorología.

"Los que nos anticipamos un poco, justo el mismo día el año pasado nos acercamos a algún sitio por ver cómo coincidiría el sol, y en A Coruña estaba totalmente nublado", recuerda el fotógrafo, que reconoce que "Galicia es un poco riesgo".

Otras localizaciones muy demandadas por los fotógrafos son ciudades situadas en el centro de la franja donde se verá el eclipse, como Burgos, Oviedo, Valladolid, Palencia o León, porque allí la fase total durará más tiempo y se acercará a los dos minutos.

En Marcilla de Campos (Palencia) coincidirá además con la Reunión Europea de Telescopios Astronómicos.

A León irá un grupo de socios de la Asociación Galega de Astrofotografía Polaris, con alojamiento reservado hace más de un año.

"Nos da un poquito más de tiempo para poder disfrutar del eclipse", explica Leticia Pereira, una de las integrantes de este grupo, que califica el fenómeno como un "evento único" porque nunca ha fotografiado un eclipse total.

El tiempo es oro

El tiempo es una de las mayores dificultades que entraña el eclipse, coinciden todos los fotógrafos.

Durante la fase parcial, cuando la luna empiece a cubrir el sol, es necesario colocar filtros para regular la cantidad de luz. En la fase total, con el sol totalmente cubierto, hay que retirarlos y ajustar los parámetros, y después volver a ponerlos para fotografiar cómo se va destapando.

Todo ello en un periodo de tiempo muy corto -en algunos lugares ni siquiera llegará al minuto-, por lo que la pericia y la práctica son fundamentales.

"Nosotros ensayamos fotografiando el sol con filtros en los atardeceres", comenta Pereira.

Para quienes ya han fotografiado algún eclipse total la labor sigue siendo complicada, reconoce Nicolás Sixto, que pudo capturar uno en Argentina en 2019.

Esta vez, montará varias cámaras con diferentes configuraciones a la vez para no tener que cambiar parámetros y se ha hecho con filtros que se ponen con un clic, mucho más rápidos que los de rosca.

"Hay que saber exactamente el tiempo que va a durar la totalidad para ver lo que puedes hacer y lo que no", insiste.

Cada instantánea será a gusto del fotógrafo, con el sol como único protagonista en todas las fases o la presencia de otros elementos como el propio paisaje.

Para los fotoperiodistas que trabajan en prensa, las referencias espaciales son importantes: "Buscamos colocar entre el sol y la cámara un elemento arquitectónico destacado", explica José Cabalar, fotógrafo de EFE, que estos días está haciendo pruebas con la Torre de Hércules.

Aun así, los expertos avisan de que la posición del sol no tiene por qué ser idéntica a la del 12 de agosto y puede haber pequeñas variaciones. Y recuerdan tener en cuenta detalles que se pueden obviar con el entusiasmo de un fenómeno tan singular: un árbol que hoy no tapa el sol crecerá de aquí a agosto.