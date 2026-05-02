Sardonedo homenajea a una de sus vecinas centenarias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de Sardonedo, perteneciente al municipio de Santa Marina del Rey, en León, vivió el pasado 1 de mayo una jornada emotiva y llena de alegría con motivo del centenario de María Remedios García Martínez, quien cumplió 100 años el pasado 1 de enero.

Con esta efeméride, el municipio de Santa Marina del Rey suma ya cuatro vecinos que han superado el siglo de vida, tres de los cuales continúan vivos en la actualidad. María Remedios se une así a Manuela Vega García y Josefa Martínez Sánchez, vecinas de Santa Marina del Rey. El municipio también recuerda con cariño a Santiago Villadangos Franco, de San Martín del Camino, quien también alcanzó los cien años y falleció recientemente.

La celebración tuvo como escenario principal la iglesia parroquial de Sardonedo, lugar muy significativo para la centenaria, conocida por su profunda religiosidad y fuerte vinculación familiar. Durante el acto, uno de sus hijos descubrió una placa conmemorativa en una de las paredes del templo, en recuerdo a todos los vecinos. Esta iniciativa fue promovida por la Junta Vecinal de Sardonedo, representada por su presidente, Santos Pérez Lanero, y bendecida por el párroco de Santa Marina del Rey, Ramiro Fernández Mirand.

Posteriormente, a las puertas del templo, el alcalde de Santa Marina del Rey y diputado provincial, Francisco Javier Álvarez, acompañado por el teniente de alcalde, Serafín Pérez Martínez, entregó a María Remedios otra placa conmemorativa en nombre de todo el municipio.

Homenaje a María Remedios García Martínez

El regidor destacó la importancia de “reunirse todos juntos para festejar días grandes como este”. La jornada concluyó con una misa en su honor y un animado encuentro en el Bar de Las Escuelas, donde la familia ofreció un aperitivo y un brindis a todos los asistentes. Numerosos vecinos se acercaron a felicitar a la centenaria, que disfrutó de una emotiva jornada rodeada de sus hijos, nietos, bisnietos y de la calidez de todo el pueblo.