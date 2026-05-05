Tres muertes en un crucero por el hantavirus

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Un crucero que zarpó de Argentina el pasado 20 de marzo con destino a Sudáfrica sufrió un brote de hantavirus cuando se encontraba en mitad del océano Atlántico. El germen, que produce fiebre hemorrágica y afecciones pulmonares, enfermó al menos a seis pasajeros. Tres han muerto y uno se encuentra muy grave. El barco tenía como destino final Canarias y este domingo se encontraba en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada y confirmó que una la muestra de uno de los cadáveres había dado positivo en este tipo de infección en un análisis de laboratorio. Hasta el último recuento, de los seis afectados, tres fallecieron y uno estaba en cuidados intensivos tras ser trasladado a Sudáfrica. Había 149 personas a bordo, de las que catorce son españolas, una de ellas tripulante. Se trata del crucero de lujo MV Hondius, aunque se desconoce aún el foco de infección de un virus que suele atacar animales y que se contagia a humanos por el contacto directo con excrementos (saliva, heces, orina) de los portadores, en su mayoría roedores.

Las primeras víctimas fueron una pareja de turistas de 70 y 69 años. Él murió a bordo y su cuerpo fue evacuado a la isla de Santa Elena, territorio de Reino Unido. Ella murió en Sudáfrica, a donde la llevaron para atenderla. La pareja es «europea», y solo ha trascendido la nacionalidad de uno de ellos, que según confirmó el propio ministerio de Asuntos Exteriores germano, es de procedencia alemana. El tercer fallecido ha sido otro turista de 69 años, de nacionalidad británica.

Evolución del hantavirus.DL

Excepto la mujer, los afectados murieron en el MV Hondius, un barco operado por Oceanwide Expeditions, con bandera de Países Bajos y con clientes europeos. El tercer fallecido sigue en el buque, mantienen las autoridades locales.