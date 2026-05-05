En el barco viajan catorce españoles
Tres muertes en un crucero por el hantavirus
Un crucero que zarpó de Argentina el pasado 20 de marzo con destino a Sudáfrica sufrió un brote de hantavirus cuando se encontraba en mitad del océano Atlántico. El germen, que produce fiebre hemorrágica y afecciones pulmonares, enfermó al menos a seis pasajeros. Tres han muerto y uno se encuentra muy grave. El barco tenía como destino final Canarias y este domingo se encontraba en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada y confirmó que una la muestra de uno de los cadáveres había dado positivo en este tipo de infección en un análisis de laboratorio. Hasta el último recuento, de los seis afectados, tres fallecieron y uno estaba en cuidados intensivos tras ser trasladado a Sudáfrica. Había 149 personas a bordo, de las que catorce son españolas, una de ellas tripulante. Se trata del crucero de lujo MV Hondius, aunque se desconoce aún el foco de infección de un virus que suele atacar animales y que se contagia a humanos por el contacto directo con excrementos (saliva, heces, orina) de los portadores, en su mayoría roedores.
Las primeras víctimas fueron una pareja de turistas de 70 y 69 años. Él murió a bordo y su cuerpo fue evacuado a la isla de Santa Elena, territorio de Reino Unido. Ella murió en Sudáfrica, a donde la llevaron para atenderla. La pareja es «europea», y solo ha trascendido la nacionalidad de uno de ellos, que según confirmó el propio ministerio de Asuntos Exteriores germano, es de procedencia alemana. El tercer fallecido ha sido otro turista de 69 años, de nacionalidad británica.
Excepto la mujer, los afectados murieron en el MV Hondius, un barco operado por Oceanwide Expeditions, con bandera de Países Bajos y con clientes europeos. El tercer fallecido sigue en el buque, mantienen las autoridades locales.
Qué es el hantavirus
Síntomas
Los síntomas de su variante respiratoria comienzan a aparecer entre una y ocho semanas después del contagio y son: fatiga, fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, mareos, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Entre cuatro y diez días después pueden aparecer tos, dificultad para respirar y presión en el pecho debido a que comienzan a llenarse de líquidos. Fallece el 38% de los afectados, según en Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.La otra variante, la que afecta los riñones, también puede ser mortal. Los síntomas aparecen generalmente antes de las dos semanas del contagio. Al inicio hay dolor de cabeza y espalda o abdomen, fiebre, náuseas, visión borrosa, enrojecimiento del rostro y los ojos, presión arterial baja, falta de flujo sanguíneo, hemorragia interna o insuficiencia renal aguda. Hasta un 15% de estos casos son mortales.
Contagios
"Las personas contraen hantavirus generalmente por inhalación: ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente", advierte el Ministerio de Sanidad español. «Por contacto directo: Al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores. Los hantavirus también se pueden propagar a través de la mordedura o el rasguño de un roedor, pero esto es raro». De persona a persona la transmisión es poco probable, dice la OMS.
Sin embargo, la cepa 'Andes', endémico en el Cono Sur, tiene antecedentes documentados: brotes descritos en Argentina (1996, 2018) y Chile (1997, 2004, 2014), que «han ocurrido en contextos de exposición estrecha y prolongada, generalmente en entornos domiciliarios", dice Sanidad. «No existe tratamiento específico».
Zoonosis
La mayoría de las veces se trata de una zoonosis que «puede infectar a los humanos cuando se inhalan partículas (usualmente polvo) contaminadas con sus orinas o heces", explica Salvador Peiró, epidemiólogo e investigador del Fisabio a SMC. «Ciertos hantavirus específicos son más leves que otros, aunque actualmente es difícil especular, ya que aún no sabemos cuál de estas enfermedades o qué hantavirus específicos afectaron a las personas a bordo del MV Hondius».