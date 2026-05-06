El fútbol femenino entra en La Quiniela

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El fútbol femenino da un paso más para integrarse en la cultura popular española, pues ahora formará parte de La Quiniela con cuatro partidos de la Liga F por jornada. El Gobierno aprueba un real decreto ley en el que obligará a Loterías y Apuestas del Estado a incluir estos encuentros en los boletos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta misma jornada la medida a través de un escrito en sus redes sociales donde ha celebrado que la Liga F seguirá siendo «una referencia internacional». Más allá de lo simbólico, el hecho de que el fútbol femenino se incluya en las quinielas implica que los clubes participarán en sus ingresos, «como ya ocurre en la liga masculina», explica Sánchez. «Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo», ha celebrado el presidente. También lo ha destacado David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), quien ha afirmado que se trata de «un paso firme hacia la igualdad». Desde la AFE, han enfatizado que el avance supone «una oportunidad reforzar la igualdad en el fútbol, así como para dar mayor visibilidad al fútbol femenino y dotarlo de más medios, recursos y herramientas dentro de su ecosistema, contribuyendo así a su crecimiento, consolidación y reconocimiento dentro del panorama deportivo».

Más de un año trabajando en la propuesta La información desvelada por El País cuenta que El Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, lleva más de un año trabajando para que la única competición profesionalizada de fútbol femenino llegue a La Quiniela. De esta forma, el CSD persigue aportar un ingreso extra a la competición que podrá cifrarse entre cinco y ocho millones de euros para la Liga F. Según desgrana el citado medio, la mitad del tributo total recaudado en las apuestas irá a parar a las arcas de las diputaciones provinciales, el 5% aproximado irá destinado a que la Federación Española invierta en el desarrollo de las categorías no profesionales y el 45% restante se destinará a los 42 clubes de Primera y Segunda masculina y a los 16 de la Primera femenina. Por el momento se desconoce cómo quedará configurada la quiniela, si se añadirán cuatro partidos extra a los 15 actuales o si se restarán partidos de fútbol masculino para mantener la misma cifra.