Más enfrentamiento político a costa del hantavirus

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Ya no es solo el choque con el presidente canario. La aún incipiente crisis del hantavirus ha abierto al Gobierno un nuevo frente con el principal partido de la oposición, que habla ya de «caos absoluto» y carga sin reservas contra la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya comparecencia en el Congreso solicitó este jueves la portavoz parlamentaria de la formación, Ester Muñoz. «No está preparada para llevar una crisis de esta naturaleza. Hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido», dijo.

La ofensiva del PP se asienta sobre algunas grietas reales. Las más visibles, la contradicción entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, que dijo que la cuarentena de los 14 españoles en el hospital Gómez Ulla sería «voluntaria» y García, que este jueves insistió en que el Gobierno tiene mecanismos legales para imponerla, y las críticas de Clavijo por una falta de comunicación que también denuncia la Comunidad de Madrid, donde se encuentra el Hospital Gómez Ulla, al que en principio serán trasladados los viajeros. «No hay nadie al volante», llegó a afirmar desde México la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

En el Gobierno insisten en que las críticas son infundadas. El ala socialista, que admite en privado cierto malestar por el modo en el que García ha afrontado la huelga de médicos iniciada a principios de este año y aún activa, defiende en este caso su labor y enmarca los ataques en la pura estrategia de desgaste del primer partido de la oposición. Cabe subrayar que García no es solo ministra de Sanidad. También es la líder de Más Madrid (segundo partido en la Asamblea regional) y, previsiblemente, concurrirá a las próximas elecciones autonómicas contra Ayuso. «Esto —replican en Moncloa— va a ser otro éxito de gestión de crisis».

Como el presidente canario, Alberto Núñez Feijóo acusó en su cuenta de X al Gobierno de generar desazón entre los ciudadanos : «En una crisis sanitaria, un buen Gobierno no pide tranquilidad —escribió-, la transmite». El líder de Vox, Santiago Abascal, fue aún más lejos. Insinuó que tanto Sánchez como García siguen las instrucciones de la OMS porque «están pensando en su futuro personal» y acusó a Sánchez de ser «capaz de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside».

Mientras tanto, el crucero MV Hondius fondeará el domingo frente al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y sus pasajeros —uno de ellos residente en Burgos— se desplazarán en lanchas para su traslado al aeropuerto.