España se prepara para contener el hantavirus

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

La evacuación de los 87 pasajeros del «MV Hondius», afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife se producirá en un «único movimiento» hasta el aeropuerto, donde les esperarán los aviones de evacuación a sus países. Llegarán en falúas al puerto de Granadilla y serán traslados en «guaguas» burbujas hasta el aeropuerto. Las autoridades sanitarias garantizan que no se producirá ningún contacto con la población local.

Las previsiones sobre las que se trabajan pasan por que el crucero esté en el exterior del puerto de Granadilla entre las 3 y 5 de la madrugada del domingo, aunque quizá el crucero de lujo llegue antes, pero no se producirá desembarco hasta la madrugada. A partir de ahí, y sólo con la confirmación de que la bajada a tierra de los pasajeros, incluido un burgalés, pueda producirse en un «único» movimiento, comenzará el fondeo, que se realizará en el interior del dique para facilitar la seguridad de la operación en el menor tiempo. No se hará ningún movimineto hasta que todos los aviones estén listos para despegar. Sólo en ese momento, los pasajeros del «MV Hondiius» tocarán tierra. Están confirmados ya los aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España.

«La condición indispensable pasa por que todos los países, y si no, el Estado, en su defecto, garanticen que los aviones de evacuación estén en tierra en la noche del sábado o a primera hora del domingo. Todo deberá producirse en un único movimiento», ha especificado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

La extracción de los pasajeros del buque se realizará en falúas, que se dirigirán al puerto tinerfeño respaldados por un dispositivo y un protocolo cerrado con diferentes niveles y barreras de seguridad. Sanidad Exterior ya avanza en ultimar este documento, en el que se buscará garantizar que no se produzca «ningún contacto» ni con la población ni con nadie de la isla de Tenerife. Se establecerá un protocolo para cada profesional involucrado en la evacuación. «A partir de ahí, todo se producirá en un único movimiento, en guaguas burbujas, encapsulados, hasta llegar a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tenerife Sur», ha explicado Cabello.

Una única oportunidad

Las condiciones del mar empeorarán de forma «importante» a partir del lunes, según las previsiones actuales, por lo que la «única» oportunidad» para realizar esta operación de desembarco es en torno a las 12 de la mañana del próximo domingo y hasta que cambien las condiciones a partir del lunes. «Si no, el barco deberá de salir y no se podría volver a realizar ninguna operación (en aguas canarias)», ha precisado Cabello, que ha precisado que si el lunes no se ha completado la operativa, el barco deberá «continuar su camino».

El punto «más crítico» de toda la operativa pasará, asimismo, por que el Gobierno de España garantice que todos los aviones de evacuación estén en la isla entre la noche del sábado y la mañana del domingo para esa operativa. Respecto al cadáver de la persona fallecida a consecuencia de este brote en el crucero, Países Bajos y Sanidad Exterior confirman que continuará a bordo del buque en su trayecto previsto hasta un puerto holandés.

Ante la presencia de mas de una veintena de nacionalidades distintos, el protocolo maneja la posibilidad de agrupar a los nacionales europeos en un único vuelo, que comprendería hasta un total de nueve países, y que se sumarían a otras nacionalidades extracomunitarias con acuerdos vigentes con la Unión Europea, lo que elevaría a 12 las nacionalidades que podrían ir en un único vuelo. Además, se maneja la opción de activar, en caso de necesidad, un recurso de Protección Civil Europeo, junto con la posibilidad de que el propio armador del buque se responsabilice de otro de los vuelos. La tripulación, compuesta por unos 60 integrantes continuará, por su parte, con la travesía del buque hasta su lugar de origen.

Aceptan el confinamiento

Los catroce pasajeros españoles han aceptado su confinamineto en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. Llegarán directos en un avión militar medicalizado desde Tenerife a la base aérea de Torrejón de Ardoz y para llegar hasta el hospital tendrán que hacer 40 minutos por carretera. la intención es que no tengan ningún tipo de contacto con trabajadores que no sean necesarios y, menos aún, con otros pacientes o familiares.

Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar. Tendrán que pasar una cuarentena de 42 días.

Todos siguen sin síntomas de infección y han querido transmitir a la población su inquietud por las reticencias que está suscitando su llegada cuando ellos no suponen ningún «riesgo para su salud». Lo han hecho a través del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que en rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha celebrado «la buena noticia» de que la travesía continúa hacia Tenerife sin incidencias y que el ánimo que cunde en el pasaje «es favorable, y tienen ganas de llegar».

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar la llegada a Canarias del barco ‘MV Hondius’, afectado por un brote de hantavirus, después de que la organización Iustitia Europa solicitara frenarlo. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal señala que «no está justificada» adoptar la medida cautelarísima solicitada. "Es la respuesta a una emergencia sanitaria».