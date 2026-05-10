La operación del crucero del hantavirus, paso a paso

La jefa de Protección Civil, Virginia Barcones (i) y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (d), en el puerto de Granadilla (Tenerife) ayer, con motivo de la próxima llegada del buque de bandera holandesa MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.EFE/ Ramón de la Rocha

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-El crucero MV Hondius llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 del domingo, hora canaria, una más en España peninsular.

-Los 14 pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar. Todos irán al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, Allí ingresará también el representantes de la OMS África que viaja en el barco, que se considera contacto.

-Los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país.

-Todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional. También la llevarán todas las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico.

-Ni el equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación.

-El «MV Hondius», de bandera de Países Bajos, continuará rumbo a Países Bajos donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.

-Al barco fondeado se llevará combustiblke y avituallamiento para que pueda continuar travesía hasta Países Bajos.

-Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo impescindible, su documentación, teléfono móvil, cargador y artículos básicos.

-Hay 147 personas de 24 nacionalidades diferentes en el «MV Hondius», 60 pertenecen a la tripulación y 87 son pasajeros.

-Se evacuarán 110 personas y quedará a bordo parte de la tripulación para poder continuar hasta el país de origen del crucero, Países Bajos.

-La nacionalidad más numerosa en el barco es la Filipina, con 38 personas (todos tripulación); seguida de Reino Unido (22); Estados Unidos (17); España (14); Países Bajos (13); Alemania (6); Ucrania y Francia con cinco cada uno; Australia y Canadá con cuatro; Turquía (3); e India, Bélgica e Irlanda con dos.Rusia, Portugal, Polonia, Montenegro, Guatemala, Argentina, Grecia, Italia, Japón y Nueva Zelanda tiene a una persona cada país en el crucero.

-El fondeo se realizará en un lugar dentro del recinto portuario que han determinado la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Capitanía Marítima como lugar más seguro para la operación de desembarco de los pasajeros, que se prevé llevar a cabo en zodiacs de cinco en cinco.

-El desembarco se realizará por nacionalidades y los pasajeros saldrán del crucero cuando el avión movilizado por los respectivos países esté ya preparado en el aeropuerto para despegar y las personas serán trasladadas directamente en guagua hasta el avión.

-La ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, estarán en Tenerife para supervisar todo el operativo.

-Hay un puesto de mando avanzado en el puerto y en el aeropuerto.