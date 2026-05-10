Los manantiales de la tristura

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

Hai güei una especie de norma qu’obliga a la xente a tar siempres contenta ya chena d’al.legría, prohibiendo la tristura. Sicasí, la tristura yía un estáu propiu de la vida humana: una persona que nun sintiera enxamás la tristura sería dalguién con quien nun seríamos a comunicanos. Vivire significa dir pasando por momentos al.legres ya por tiempos murnios.

La tristura paez pertenecer al alma, pero tien tamién que vere cono nuesu cuerpu ya manifiéstase físicamente: la persona triste tien una espresión que la fai fráxil, ya esto fai que los demás quieran ayudala, favorez la solidaridá. La tristura provoca tamién un poucu de debilidá corporal ya puei estropear el suenu, pero al mesmu tiempu yía favoratible pa conocenos mechor ya, en dalgunos casos, p’aniciar la creatividá. Si la tristura chega a síntoma patolóxicu, la esplicación científica actual alcuentra causas físicas nos neurotrasmisores, pero’l nuesu l.linguax común recueche entovía las razones de la medicina de la Grecia clásica con aquel.la teoría de los humores, que diz que’l mundu emocional vien de los manantiales que guarda l’anatomía. Asina, la ‘melancolía’ tendría l’aniciu etimolóxicu no color negru, porque se pensaba que’l fiel negru (ou seya, la bilis negra) yera la sustancia que chenaba los banzaos de la tristura. El fiel yía un elementu que fai’l nuesu fégadu, pero en tiempos pasaos creyíase popularmente de que lu fabricaba’l bazu, chamáu «paxarina» na tierra onde nací. (Esta metáfora animal dase n’outras l.linguas, como’l francés, onde al bazu chámanlu «rate», rata). La sociedá campesina europea yera sabia na ciencia de l’anatomía, porque conocía muitu bien los animales de la casa ya los sous cuerpos. Alcuérdome de la matanza del gochu, cuando’l nenu revolvía la sangre no cubu con un palín, cuando’l corazón cuasi palpitaba entovía, cuando se sacaba’l fégadu ya se tiraba la paxarina, que na nuesa casa nun se comía. Yía bien interesante pa la hestoria de las l.linguas que la palabra griega «splen» (bazu ou paxarina) pasóu al francés como «esplen», pero terminóu perdiéndose na l.lingua francesa, anque pasóu al inglés como «spleen», sobreviviendo la viecha teoría de que’l bazu ou spleen yera’l manatial del fiel. Paradóxicamente, el francés actual garróu outra vuelta del inglés la palabra «spleen» como momentu depresivu ou melancólicu. El romanticismu pasóu a vere la tristura ya la melancolía como manantiales de la creación estética. Asina, Charles Baudelaire, siguiendo al nuesu amigu Aloysius Bertrand, escribíu un l.libru de pequenos poemas en prosa. ¿Con qué outru títulu? «Spleen de Paris».