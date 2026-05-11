Una operación internacional que las ratas de Clavijo casi hacen naufragar

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De madrugada, cunado nadie se lo esperaba. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estuvo a punto de hundir una operación internacional. Clavijo comunicó en la madrugada del domingo que no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para «no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria» de las islas.

"Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros", dijo el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.

Clavijo anunció que había dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.

Su negativa obligó a la Marina Mercante a ordenar la entrada del crucero al puerto de Granadilla. La Directora General de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, firmó una resolución en la que ordenaba la entrada del MV Hondius en el puerto.

Antes, el presidente canario había intentado evitar la llegada del buque con otra estrategia. Envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, una respuesta de la inteligencia artificial que le aseguraba que las ratas pueden nadar. La IA fue el argumento que Clavijo mandó al Ministerio de Sanidad para justificar que la operación debía cancelarse, a lo que la ministra le tuvo que responder con un informe técnico negando tal posibilidad. Un informe de la OMS sostiene además que el origen del virus no está en el barco.