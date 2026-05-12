Los contagios alargan la crisis del hantavirus

Uno de los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, da las gracias ayer desde el bus de la UME.Ramón de la Rocha

Publicado por Doménico Chiappe y Salvador Vallejo Tenerife Creado: Actualizado:

/ MadridLos pasajeros y la tripulación evacuada del crucero ‘MV Hondius’ no presentaban síntomas que delataran un posible contagio de hantavirus el domingo por la mañana. El día anterior, el domingo, 93 de ellos fueron evacuados y repatriados con máximas medidas de seguridad para evitar contagios, pero sin que se presentara la duda. Hasta que en el avión rumbo a Francia con cinco pasajeros del barco, una mujer «comenzó a encontrarse mal», afirmaba un comunicado del Ministerio de Sanidad. Y a las 21 horas de ayer lunes se notificaba que uno de los españoles que están aislados en el hospital Gómez Ulla daba positivo por el virus.

La alarma saltó con la primera prueba PCR, provisional, que se realizó a su llegada a Madrid y fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del mismo recinto hospitalario. Se espera el resultado de un segundo análisis, que será el que confirme la enfermedad. «En la actualidad no presenta síntomas y está en buen estado», dijo Sanidad. Los otros trece han dado negativo en el test epidemiológico.

El caso francés sucedió durante el vuelo «y no mientras se encontraba en el buque». La mujer tuvo fiebre, dio positivo en hantavirus y se identificaron 22 contactos estrechos, según confirmó la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist. Lo confirmó el director general de la OMS en la tarde del lunes: «La pasajera francesa está en una situación crítica y hubiera podido morir si se hubiera quedado. La evacuación fue lo correcto y ahora recibirán la ayuda que necesitan», dijo Tedros Adhanom. La mujer empeoró en pocas horas y está ingresada en la UCI de un hospital francés.

El ministerio ya había advertido que «no sería extraño que pudiera aparecer algún caso entre los contactos estrechos». García ratificó que «todos los escenarios están abiertos. Que aparezcan positivos es parte de la propia infección. Tienen muchas semanas en contacto con personas con el virus y algunas han fallecido».

La actuación médica de la evacuación no está en entredicho para la ministra, ni tampoco la sinceridad de las personas que iba a bordo del crucero, aunque no se realizaran pruebas PCR «generalizadas» porque «no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas».

«Yo no pondría en duda la evaluación de todos y cada uno de los pasajeros», sostuvo García. «El periodo de latencia del virus es de 42 días y pueden aparecer síntomas en ese tiempo. En función de los días nos podemos encontrar con más personas con síntomas y PCR positivas». Adhanom dijo que la cuarentena de 42 días, «que es lo que avala la ciencia», se podría hacer en un centro médico o en sus domicilios. «Pero no podemos imponerlo a cada país, pero he visto que están comprometidos y harán lo posible».

Después de pasar su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla, los catorce españoles confinados «se encuentran bien» y tienen reunión con Sanidad. La OMS actualizó sus datos la tarde del lunes: hay diez casos de hantavirus con el nuevo resultado de España. Siete de ellos confirmados y tres fallecimientos. Hay un caso sospechoso que no se incluye.

En España, las dos mujeres que están aisladas por haber sido contactos de la mujer holandesa que falleció, durante un vuelo, han dado negativo en sus respectivas pruebas PCR y siguen en aislamiento. Días antes de la operación iniciada el domingo en Canarias, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades había enviado a un epidemiólogo al crucero, para entonces fondeado en Cabo Verde. Allí analizó con PCR «especialmente» a los tres pasajeros con síntomas y algunos de sus contactos, y envió las pruebas diagnósticas a dos laboratorios. Continuó la navegación con personas asintomáticas. Ahora los resultados de uno de los 17 estadounidenses examinados fueron considerados por las autoridades de ese país como «positivo débil». «No manifestaba síntomas cuando estaba en Cabo Verde». Ese pasajero se evacuó «por separado y en una embarcación independiente». También estuvo aislado en el avión que despegó a última hora de la tarde del domingo.

Sanidad sigue «minuciosamente la evolución» de los dos estadounidenses, dijo García. «Depende de las pruebas, pueden ser dudosamente positivo, también pasaba con el covid. Si sucede, lo consideramos positivo, también las autoridades norteamericanas».

Hay un tercer caso entre los norteamericanos, un «sintomático». «Los médicos del barco informaron que esta persona mostró el 6 de mayo una tos leve que remitió tras ese día», por lo que los médicos consideraron no clasificarla como caso probable. Era una mujer que también tuvo síntomas como «ansiedad» y «carraspera». Finalmente, fue trasladada junto con el otro paciente de forma separada», informa Sanidad. Estos dos ciudadanos estadounidenses serán sometidos a evaluaciones clínicas y recibirán la «atención y el apoyo adecuados», precisó en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano.

Al final del día, la ministra Mónica García dijo que «esta misión ha sido un éxito desde el principio». En el barco, que se alejaba a las 20 horas, se quedaron 27 personas: tripulantes, un médico y una enfermera, todos de varias nacionalidad. Los pasajeros de otras nacionalidades que van a Oceanía pero fueron recogidos por un avión fletado por Países Bajos, rumbo a ese país, serán repatriados luego por Australia, que no envió su avión a Tenerife.

Un último mensaje del director general de la OMS a los «habitantes de los países que reciben a estos pasajeros: total tranquilidad. Esto no tiene nada que ver con el covid. Pedimos empatía con los viajeros. Estamos seguros que durante este periodos de cuarentena estarán en manos de expertos en sus países».