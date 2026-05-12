El crucero del hantavirus zarpa de España: "Misión cumplida"

Personal de limpieza procede a desinfectar la zona de atraque del buque de cruceros MV Hondius y de desembarque de los pasajeros en el Puerto de Granadilla (Tenerife).EFE/Ramón de la Rocha

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha zarpado este lunes rumbo a Róterdam sobre las 19:00 horas (hora canaria) tras finalizar la evacuación de sus ocupantes, los últimos de ellos con el buque atracado en el tinerfeño puerto de Granadilla para garantizar la seguridad ante el fuerte oleaje y viento.

Las condiciones meteorológicas han obligado a un cambio de planes a última hora, pues el desembarco con el crucero fondeado frente a puerto y en zodiac en pequeños grupos -como se había llevado a cabo- presentaba riesgo de caída al mar y ahogamiento, ya que el fuerte oleaje podía provocar movimientos bruscos.

Con los últimos desembarcos -26 personas que viajan a Países Bajos en dos aviones- concluye la compleja operación internacional, que comenzó el domingo a las seis de la mañana (hora canaria) cuando el buque fondeó frente al puerto tinerfeño, y ha concluido unas 40 horas después.

Cuando se cumple una semana desde que la Organización Mundial de la Salud pidiera a España que acogiera al buque afectado por el brote de hantavirus, el MV Hondius ha emprendido travesía esta misma tarde hacia el puerto de Róterdam con 27 tripulantes y un médico de la OMS. Ahora hay que desinfectar el puerto de Granadilla.

En una comparecencia conjunta en el puerto, los ministros de Sanidad, Mónica García, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, han mostrado su satisfacción por la operación, "un éxito y orgullo de país" para España, a la que ha agradecido su liderazgo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

Tedros ha subrayado que era necesario actuar con rapidez, como demuestra el caso de la paciente francesa, que se encuentra en estado crítico tras notar los primeros síntomas en el vuelo de repatriación.

El brote de hantavirus ha provocado tres muertes y están confirmados otros cinco casos, ninguno de ellos por el momento en España, donde guardan cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla los 14 cruceristas españoles, a la espera del resultado de la primera PCR.

Además, la mujer ingresada en Alicante y la que guarda cuarentena en Barcelona han dado negativo en las PCR practicadas hasta el momento. Ambas coincidieron brevemente en un avión al que subió la neerlandesa que falleció por el brote tras abandonar el crucero.

Fin de la evacuación con cambio de planes

El crucero fondeó en la madrugada del domingo frente al puerto de Granadilla, y la evacuación comenzó en torno al mediodía. Este lunes por la tarde, cuando quedaban todavía en el barco 54 personas, Capitanía Marítima recomendaba el atraque por las condiciones climatológicas.

"Si el 'MV Hondius' permaneciera fondeado para evacuar a los pasajeros mediante una zódiac, el fuerte oleaje podría provocar movimientos bruscos e imprevisibles tanto del crucero como de la embarcación auxiliar", explicaban fuentes del Ministerio de Sanidad, cuya titular informó al presidente canario, Fernando Clavijo, tras los últimos roces por la gestión del operativo.

"La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías, en el menor tiempo posible y que el crucero pueda partir cuanto antes hacia Países Bajos", señalaba el presidente canario en la red social X.

Y así, el buque permanecía en puerto menos de una hora para evacuar a 26 personas -seis pasajeros y 20 tripulantes-, a quienes aguardaban en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur dos aviones con destino a Países Bajos. Uno de ellos para los miembros de la tripulación y otro para cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro ciudadano británico con destino final en Oceanía.

Los últimos ocupantes, con mascarilla, cubiertos con batas plastificadas y algunas pertenencias en bolsas de plástico, se despedían de los otros 28 tripulantes, que tienen que iniciar travesía hasta el puerto de Róterdam.

Segunda noche de los españoles aislados en el Gómez Ulla

Los catorce españoles, evacuados el domingo, siguen asintomáticos en el Hospital Gómez Ulla, a la espera de los resultados de las PCR que se les practicó a su ingreso en este centro, donde guardan una cuarentena que puede prolongarse hasta 42 días -hasta el 17 de junio- aunque el tiempo debe ser ahora reevaluado tras el positivo en hantavirus de la pasajera francesa.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, la planta en la que están ingresados permanece cerrada a cualquier persona no autorizada.

Afrontan su segunda noche aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que sea razonablemente certero, se repetirá cada 48 horas.

De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.