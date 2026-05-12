"Nunca se planteó dejar a las personas en el barco: esta era la única opción"

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom (i), ha agradecido este lunes el liderazgo de España en el operativo internacional desplegado para evacuar a los pasajeros del buque MV Hondius tras el brote de hantavirus.EFE Ramon de la Rocha

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

El operativo de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que se cobró la vida de tres de ellos y enfermó a otros seis, concluyó ayer en el tiempo previsto y sin sobresaltos. "Misión cumplida", dijo la ministra de Sanidad, Mónica García, al frente del operativo internacional junto con el ministro de Interior, Fernando Grandez Marlasca, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Acompañada del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, proclamó: "Hemos cumplido con éxito, celeridad, transparencia y humanidad esta operación".

En un primer momento se preveía la repatriación de 22 pasajeros y tripulación, y se quedarían 32 a bordo, para llevar al Hondius al puerto neerlandés de Róterdam. Luego se aumentó esa cifra a 28 personas. A primera hora se hizo el repostaje del barco y antes del desembarco se espera el avituallamiento. Hubo un cambio de última hora, que fue la cancelación de uno de los vuelos previstos, el procedente de Australia, que "ha tenido problemas", explicó por la mañana la ministra de Sanidad, Mónica García. Finalmente fueron dos los aviones que despegaron rumbo a tierra neerlandesa: un primero con 20 tripulantes y dos sanitarios de la OMS y el segundo con seis residentes en Australia y Nueva Zelanda.

Desinfección del puerto Se había fijado de plazo máximo las 19 horas de este lunes, para que el crucero saliera a mar abierto y seguir el final del protocolo. "Cuando el buque zarpe iniciaremos el proceso de desinfección del puerto", dijo García, que agradeció al pueblo canario y español por su "comprensión".

Pero la maniobra, además de los cambios aéreos, se complicó por cuestiones meteorológicas y el traslado de los últimos pasajeros no pudo hacerse en bote. Después de las 18:30 horas se dio el permiso para atracar en el puerto, cuando uno de los vuelos, el "avión escoba" con destino a Países Bajos.

En cuestión de minutos amarró el Hondius y el desembarco de los pasajeros se hizo con mayor seguridad, sobre las 19:30, con el mismo protocolo que el día anterior: autobuses de la UME, rumbo al aeropuerto, con pocas pertenencias en mano y con mascarillas. A las 20:00 horas el Hondius zarpaba con la tripulación restante y el cuerpo de uno de los fallecidos en el barco. Iba escoltado por un bote auxiliar y dos lanchas de la Guardia Civil.

Una vez que el crucero se alejaba a sus espaldas, las autoridades comparecieron en el puerto de Tenerife. "Quiero expresar mi respeto y dar mi enhorabuena. Ha sido una gran muestra de solidaridad", dijo. "Hemos podido hablar con algunos pasajeros. Ha sido una situación angustiosa para ellos, sobre todo desde que dejaron Cabo Verde", dijo director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Lo que no se vio de esta semana dentro del crucero fue descrita por Adhanom, que se reunirá este martes con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez : "La tensión ha sido extraordinaria porque se evacuó a varias personas con síntomas y tuvieron paciencia y cooperación. Se los agradezco, al igual que a la tripulación y al capitán, que ayudó a calmar a los pasajeros y nos transmitió toda la comunicación que necesitábamos". "Nos preocupaba que si pasaban más tiempo en el barco la situación hubiera empeorado", prosiguió Adhanom. "Nunca se planteó dejar a las personas en el barco, incluso se sufrió ataques de ansiedad, estaba en riesgo su salud mental. Han visto cómo ha muerto algún pasajero. Era impensable mantenerlos varias semanas. Esta era la única opción".