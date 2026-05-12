Atención con Vinted o Wallapop: el aviso de Hacienda que podría cambiar tus ventas este año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mercado de segunda mano ha dejado de ser ese rincón digital libre de miradas oficiales. Desde la entrada en vigor de la directiva europea conocida como DAC7, las plataformas de venta entre particulares tienen la obligación legal de informar detalladamente sobre la actividad de sus usuarios. Esto significa que aplicaciones como Wallapop, Vinted o eBay ya no solo actúan como intermediarios entre compradores y vendedores, sino que se han convertido en informantes clave para la Agencia Tributaria con el objetivo de aumentar el control sobre el comercio electrónico.

La normativa establece unos límites muy claros que activan las alertas de forma automática. Si durante un año natural realizas más de 30 ventas de artículos o si el importe total de tus transacciones supera los 2.000 euros, tus datos fiscales cruzarán la frontera de la plataforma para aterrizar directamente en la base de datos de Hacienda. Este movimiento es obligatorio y las empresas están obligadas a bloquear las cuentas de aquellos usuarios que se nieguen a facilitar la información requerida una vez superados estos umbrales de actividad.

Sin embargo, el hecho de que Hacienda reciba esta información no implica necesariamente que el usuario deba pasar por caja de forma inmediata. Existe una confusión generalizada sobre la obligatoriedad de pagar impuestos por deshacerse de ropa vieja o muebles usados. La clave reside en la existencia de un beneficio económico real. En la inmensa mayoría de las ventas de segunda mano entre particulares, el producto se vende por un precio inferior al que se compró originalmente, lo que técnicamente se considera una pérdida patrimonial y no genera ninguna obligación tributaria.

La Agencia Tributaria solo pondrá el foco en aquellos casos donde se produzca una ganancia patrimonial, es decir, cuando logres vender algo por más dinero de lo que te costó en su día. Esta situación es frecuente en artículos de coleccionismo, piezas de lujo que se revalorizan o antigüedades. Por lo tanto, mientras tus ventas se limiten a vaciar el trastero sin obtener beneficios netos, puedes estar tranquilo aunque superes el límite de las 30 ventas, siempre que seas capaz de demostrar, en caso de inspección, que no hay lucro en tus operaciones.