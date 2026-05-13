Klenerman, Balasubramanian y Mayer, Premio Princesa de Investigación Científica 2026

Publicado por Europa Press Oviedo Creado: Actualizado:

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. El jurado ha leído el fallo este miércoles a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Esta candidatura ha sido propuesta por Philip Felgner, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021. La secuenciación del genoma humano, presentada en el año 2000, fue el fruto de década y media de investigación. Actualmente se secuencian genomas en apenas unas horas. Así, el virus SARS-CoV2, causante de la pandemia de la COVID-19, se identificó y secuenció con extrema rapidez, lo que permitió que en menos de un año estuviesen listas las vacunas para prevenir la infección, y que la respuesta a la aparición de nuevas variantes fuera igualmente inmediata.

Este avance fue posible por las tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación, desarrolladas a finales del siglo pasado por Balasubramanian, Klenerman y Mayer. A través de la empresa de biotecnología que bautizaron con el nombre de Solexa (actual Illumina), los dos primeros crearon un método comercial de secuenciación de genomas rápido, barato y eficaz, uno de cuyos componentes clave era el método de amplificación superficial del ADN desarrollado por Pascal Mayer.

Desarrollo rápido y barato

Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo podía requerir muchos meses y costar millones de dólares. Hoy puede hacerse en un día, es decir, más de un millón de veces más rápido, y por menos de mil dólares.

Esta tecnología se basa en la secuenciación paralela y masiva de ADN, lo que permite leer miles de millones de genes a la vez: trocea el genoma en pequeños fragmentos o clusters de ADN, crea miles de copias de ellos y los agrupa en una especie de islas. Reunidos, pueden leerse simultáneamente y con mayor facilidad mediante técnicas de fluorescencia. Estas tecnologías se han convertido en el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo y han revolucionado la investigación en biología celular, biomedicina, medicina forense y ecología.

Además, este método ha abierto campos de investigación nuevos, como el estudio del microbioma humano, y tiene un número creciente de aplicaciones en la práctica clínica en patologías infecciosas, cáncer y enfermedades raras. También ha dado lugar al primer secuenciador de nueva generación (MiSeq) para diagnóstico clínico aprobado por la FDA estadounidense ('Food and Drug Administration', por sus siglas en inglés). La secuenciación Solexa/Illumina se utiliza en proyectos como el International Cancer Genome Project y el Genomics England, del National Health Service británico.

Asimismo, en los últimos años Balasubramanian ha realizado aportaciones relevantes en el campo de la química, estructura y función de los ácidos nucleicos y en epigenética. Klenerman ha realizado contribuciones importantes en microscopía que permiten obtener imágenes 3D de alta resolución de células vivas y plegamiento de proteínas, y en el estudio de las acumulaciones de placas proteínicas características del párkinson y el alzhéimer. Mayer trabaja en la aplicación de la IA en la búsqueda de sustancias terapéuticas.

Los premiados

David Klenerman (Reino Unido, 9 de septiembre de 1959) se licenció en Química en la Universidad de Cambridge en 1982 y se doctoró en 1986 en la misma institución. Tras una estancia posdoctoral en la Universidad de Stanford (EEUU) con una beca Fulbright, regresó al Reino Unido en 1987 para trabajar en BP Research hasta que se incorporó, en 1994, al departamento de Química de Cambridge, como profesor de Química biofísica y actualmente ocupa la cátedra Royal Society de Medicina Molecular.

Fue nombrado sir por la reina Isabel II en 2019. Es miembro de la Royal Society (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011), que en 2018 le concedió su Royal Medal y de otras muchas instituciones científicas. Entre otros premios ha recibido el Interdisciplinary Award de la Royal Society of Chemistry (Reino Unido, 2007), el Millennium Technology Prize (Finlandia, 2020) y el premio Breakthrough in Life Sciences (EEUU, 2022). En 2024 recibió los premios Novo Nordisk (Dinamarca) y Gairdner International (Canadá). Según Scopus, es autor de 345 artículos científicos, acumula 24 444 citas y su índice h es 79.

Shankar Balasubramanian (Chennai, India, 30 de septiembre de 1966) se licenció y doctoró en Química en la Universidad de Cambridge en 1991. Tras una estancia como investigador en la Universidad de Pensilvania, se incorporó a la de Cambridge en 1994, donde ha desarrollado su trayectoria y donde es, desde 2008, catedrático Herchel Smith de Química Médica y jefe de grupo en el Cancer Research Institute.

Entre sus numerosos premios destacan el Glaxo-Wellcome for Innovative Organic Chemistry (Reino Unido, 1998), el Royal Society Mullard (Reino Unido, 2009), el Tetrahedron Prize for Creativity in Organic and Biomolecular Chemistry (Países Bajos, 2013), el Charlie Butcher (EEUU, 2017), el Millennium Technology (Finlandia, 2020) y el Breakthrough in Life Sciences (EEUU, 2022).

Es miembro de la Royal Society, que en 2018 le concedió su Royal Medal, y de muchas otras academias y sociedades científicas internacionales. Fue nombrado sir por la reina Isabel II en 2017 y tiene tres doctorados honoris causa. En 2024 recibió los premios Novo Nordisk (Dinamarca) y Gairdner International (Canadá) y fue nombrado miembro del National Inventors Hall of Fame de EEUU, y en 2025 fue galardonado con el Premio Khorana de la Royal Society of Chemistry. Ha publicado alrededor de trescientos artículos científicos y un libro, y es titular de once patentes internacionales.

Pascal Mayer (Mosela, Francia, 14 de julio de 1963) se licenció en Bioquímica en 1987, obtuvo un máster en Biofísica en 1988 y se doctoró en Biofísica macromolecular en 1991; todo ello en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo.

Entre 1991 y 1994 realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Otawa y pasó otros dos años en el Centro de Investigación Paul Pascal del CNRS francés. Desde 1996 su carrera se ha desarrollado en empresas privadas: primero en el Instituto Glaxo-Wellcome R&D de Suiza (actualmente Instituto de Investigación Farmacéutica Serono); más tarde, entre 2001 y 2009, en Manteia Predictive Medicine, donde fue presidente; también, en 2004, fue cofundador y director científico de Haploys; y, entre 2009 y 2013, desempeñó diversos cargos en BioFilm Control.

En 2014 fundó la empresa biotecnológica Alphanosos, que también dirige actualmente. Desde 2024 es profesor asociado en la Universidad de Estrasburgo. En 2022 recibió el premio Breakthrough in Life Sciences junto con Balasubramanian y Klenerman. En 2024 compartió con ellos el Gairdner International (Canadá) y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Otawa. Según Scopus es autor de 16 artículos.