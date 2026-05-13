Atención: los bares y restaurantes aplicarán un cargo extra en botellas que pocos conocen aún

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A partir del próximo mes de noviembre, los establecimientos de hostelería en España aplicarán un nuevo sistema que modificará la forma en que los consumidores pagan por sus bebidas. Se trata de una medida que, aunque puede generar confusión inicial, responde a compromisos medioambientales asumidos por el Gobierno y que afectará directamente a millones de españoles en su día a día.

La nueva normativa establece que cada envase de bebida llevará asociado un importe adicional que el consumidor abonará en el momento de la compra. Sin embargo, este cargo no representa un coste real, sino un depósito temporal que se recuperará íntegramente cuando el envase sea devuelto al establecimiento o punto de recogida autorizado.

Esta transformación en el sector de la hostelería forma parte de una estrategia más amplia de economía circular que busca reducir drásticamente los residuos plásticos y de vidrio que actualmente terminan en vertederos o, peor aún, en el medio ambiente. El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, conocido por sus siglas SDDR, no es una invención española, sino una práctica consolidada en numerosos países europeos.

Marco normativo y origen de la medida

La implementación de este sistema encuentra su fundamento legal en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Congreso de los Diputados. Esta legislación establece objetivos ambiciosos de reciclaje que España debe cumplir para alinearse con las directivas europeas en materia de sostenibilidad ambiental.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España tiene la obligación de alcanzar una tasa de recogida separada del 90% de los envases de bebidas de un solo uso para el año 2029. Los datos actuales revelan que el país se encuentra considerablemente por debajo de este objetivo, con tasas de reciclaje que rondan el 50% en el caso de las botellas de plástico PET.

El Real Decreto que regula específicamente el SDDR fue publicado en el Boletín Oficial del Estado y establece que las comunidades autónomas pueden implementar este sistema de forma voluntaria a partir de noviembre de 2024, aunque se convertirá en obligatorio en aquellos territorios que no alcancen los objetivos de reciclaje establecidos para 2027.

Funcionamiento del sistema de depósito

El mecanismo operativo del SDDR resulta relativamente sencillo para el consumidor final. Cuando una persona adquiere una bebida envasada en un bar, restaurante o establecimiento comercial, pagará un sobreprecio de entre 10 y 25 céntimos por cada envase, dependiendo del tamaño y material del mismo.

Este importe quedará registrado en el ticket de compra como un concepto separado del precio de la bebida. Posteriormente, cuando el consumidor devuelva el envase vacío a un punto de recogida autorizado, recuperará el importe íntegro del depósito que había abonado inicialmente. La devolución puede realizarse mediante máquinas automatizadas instaladas en supermercados y centros comerciales, o directamente en los establecimientos de hostelería que participen en el sistema.

Para facilitar este proceso, se están instalando en todo el territorio nacional máquinas de retorno automático que identifican el tipo de envase mediante lectores de código de barras y dispensan el dinero correspondiente al usuario, ya sea en efectivo, mediante bonos de compra o transferencia a una aplicación móvil vinculada.

Ámbito de aplicación y excepciones

La normativa contempla que el sistema afectará inicialmente a envases de bebidas de un solo uso fabricados en PET (plástico), aluminio y vidrio. Esto incluye botellas de agua, refrescos, cervezas, zumos y otras bebidas comercializadas en estos formatos.

Quedan excluidos del sistema, al menos en su fase inicial, los envases de leche, bebidas alcohólicas de alta graduación y aquellos formatos destinados exclusivamente al consumo inmediato en el establecimiento sin posibilidad de extracción. Las autoridades competentes han señalado que la lista de productos incluidos podría ampliarse progresivamente según los resultados obtenidos en los primeros meses de implementación.

Experiencias internacionales y expectativas

Países como Alemania, Dinamarca, Noruega y Finlandia llevan décadas aplicando sistemas similares con resultados extraordinarios. En Alemania, por ejemplo, se alcanzan tasas de retorno superiores al 98% en envases de plástico y aluminio, lo que ha reducido drásticamente la contaminación ambiental y ha mejorado significativamente la calidad de los materiales reciclados.

Los expertos en economía circular señalan que España podría conseguir resultados comparables si la ciudadanía adopta el sistema con normalidad. El Ministerio de Transición Ecológica estima que se podrían recuperar anualmente más de 3.000 millones de envases que actualmente no se reciclan adecuadamente.

Impacto en la hostelería española

El sector hostelero ha expresado preocupaciones sobre la gestión logística que implicará almacenar y devolver los envases vacíos. Las asociaciones de hosteleros han mantenido reuniones con el Gobierno para establecer protocolos claros de recogida y compensación por el espacio y tiempo dedicado a esta tarea.

Según las estimaciones iniciales, los establecimientos que participen activamente en el sistema de retorno podrían recibir una compensación económica por su colaboración, aunque los detalles específicos varían según la comunidad autónoma. La implementación gradual permitirá ajustar el sistema según las necesidades reales del sector.