El burgalés en cuarentena por hantavirus "en buen estado de salud", según la Junta

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Rubén Cacho

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

De la información de la que dispone la Junta de Castilla y León "parece" que el burgalés que viajaba junto a otros trece españoles en el crucero afectado por un brote de hantavirus "está en buen estado de salud y como el resto de los españoles, en la fase de cuarentena".

Así lo ha trasladado este jueves el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"No se nos ha solicitado a ninguna Comunidad Autónoma que esas personas se dispersen hacia sus lugares de origen y por tanto estánen cuarentena de forma centralizada de forma homogénea en el hospital Gómez Ulla, dependiente del Ejército español", ha respondido Carriedo en referencia a si la comunidad cuenta con algún espacio hospitalario específico para, llegado el caso, atender a pacientes con hantavirus.

"Si fuera necesaria cualquier colaboración, pues lógicamente, a partir de ahí lo primero sería ver los expedientes médicos, ver la situación sanitaria. No es lo mismo que haya terminado ya la fase de cuarentena a que no la haya terminado", ha analizado."

"No es lo mismo si esa colaboración se produce durante la fase de cuarentena, en donde habrá que ver el estado de salud; si esta cuarentena se puede hacer en el propio domicilio o tiene que concluirse, si fuera el caso, algún tipo de instalación que pudiéramos poner a disposición", ha añadido.

Carriedo ha insistido en que "a día de hoy nada de esto se ha requerido a las comunidades autónomas, pero nuestra oferta sigue estando encima de la mesa y si fuera necesario alguna colaboración en la materia, pues estaríamos dispuestos a abordarlo".

Sobre las críticas del presidente de Canarias, Carriedo ha respetado su postura ya que es "quien mejor conoce su comunidad".