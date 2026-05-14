El burgalés en cuarentena por hantavirus "en buen estado de salud", según la Junta
Sobre las críticas del presidente de Canarias, Carriedo ha respetado su postura ya que es "quien mejor conoce su comunidad"
De la información de la que dispone la Junta de Castilla y León "parece" que el burgalés que viajaba junto a otros trece españoles en el crucero afectado por un brote de hantavirus "está en buen estado de salud y como el resto de los españoles, en la fase de cuarentena".
Así lo ha trasladado este jueves el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
"No se nos ha solicitado a ninguna Comunidad Autónoma que esas personas se dispersen hacia sus lugares de origen y por tanto estánen cuarentena de forma centralizada de forma homogénea en el hospital Gómez Ulla, dependiente del Ejército español", ha respondido Carriedo en referencia a si la comunidad cuenta con algún espacio hospitalario específico para, llegado el caso, atender a pacientes con hantavirus.
"Si fuera necesaria cualquier colaboración, pues lógicamente, a partir de ahí lo primero sería ver los expedientes médicos, ver la situación sanitaria. No es lo mismo que haya terminado ya la fase de cuarentena a que no la haya terminado", ha analizado."
"No es lo mismo si esa colaboración se produce durante la fase de cuarentena, en donde habrá que ver el estado de salud; si esta cuarentena se puede hacer en el propio domicilio o tiene que concluirse, si fuera el caso, algún tipo de instalación que pudiéramos poner a disposición", ha añadido.
Carriedo ha insistido en que "a día de hoy nada de esto se ha requerido a las comunidades autónomas, pero nuestra oferta sigue estando encima de la mesa y si fuera necesario alguna colaboración en la materia, pues estaríamos dispuestos a abordarlo".
Sobre las críticas del presidente de Canarias, Carriedo ha respetado su postura ya que es "quien mejor conoce su comunidad".