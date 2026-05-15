'Cecina de León' para los nacidos el 25 de junio

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El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cecina de León' invitará a los nacidos el 25 de junio, fecha coincidente con llegada al mundo del arquitecto catalán Antoni Gaudí, a la 'Cata Gaudí. Cumpleaños del genio', que tendrá lugar en la Fundación Sierra Pambley.

La cita convertirá a la 'Cecina de León' en protagonista del aniversario e incluirá una cata en la que participarán exclusivamente los cumpleañeros (que deberán ser mayores de 10 años) a las 19.00 horas. Los homenajeados disfrutarán de una degustación comparativa entre tres piezas de 'Cecina de León', una de ellas con el mínimo establecido de siete meses de curación, una 'Cecina de León Reserva' (de más de 12 meses de curación) y una no amparada por el Consejo Regulador.

La cata estará dirigida por la directora técnica del Consejo Regulador, Raquel Factor y su presidente, Luis Castro, acompañados por el cortador José Delgado Ortiz.

Posteriormente, en el jardín de Sierra Pambley, a las 20.00 horas, comenzará una fiesta a la que podrá sumarse un acompañante por cada cumpleañero en la que habrá tarta, velas, degustación de 'Cecina de León' de corte a mano y un cóctel para celebrar el aniversario de los asistentes.

El objetivo del evento es que los invitados disfruten de una celebración "diferente" el día de su cumpleaños y conozcan más de cerca uno de los principales productos de la provincia leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Regulador de la IGP Cecina de León.

Quienes cumplan el requisito de cumplir años el 25 de junio y quieran participar en esta cita deberán enviar su nombre completo, fecha de nacimiento y nombre completo del acompañante al número de whatsapp de la IGP 658812366. La fecha límite para inscribirse será el 14 de junio y el número máximo de participantes será 60, que se seleccionarán por "riguroso orden de inscripción".