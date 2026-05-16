El sistema de cita previa de la Guardia Civil permite realizar trámites no urgentes en los 35 puestos de la provincia de León

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El sistema de cita previa implantado en la Guardia Civil desde el año 2022 ofrece a la ciudadanía la posibilidad de interponer una denuncia penal o administrativa o realizar cualquier trámite no urgente en los 35 puestos distribuidos por la provincia leonesa, además del auxiliar en Torre del Bierzo, y la oficina de atención al ciudadano de Tremor de Arriba.

El servicio permite reservar desde la web www.guardiacivil.es un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil, aunque no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación, cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos, la desaparición de personas, cuando la víctima del delito sea menor de edad no emancipado o persona con discapacidad, si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer o se ha producido en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas o paredes o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de la Guardia Civil en el escenario de los hechos.

Complementado con la presentación de la denuncia electrónica a través de la web oficial, el servicio de cita previa ayuda a agilizar los trámites y el tiempo empleado en la ratificación de las mismas en las oficinas de atención al ciudadano.