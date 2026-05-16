Una nueva jornada de observación organizada por la Asociación de Astronomía Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Astronomía continúa con su programa de divulgación con sesiones de observación nocturna para acercar el universo a los leoneses, pero también con propuestas para que aquellos que lo deseen se preparen para disfrutar con todas las garantías del eclipse total de sol del 12 de agosto que podrá verse de forma privilegiada desde León.

Dentro de esta programación se van a celebrar dos nuevas citas. El 16 de mayo se ha programado una ‘Observación solar’ en el parque de los Donantes de Sangre, en el barrio de la Chantría. Comenzó a las 11:30 horas y se prolongó hasta 14:00 horas. La asistencia es gratuita y no es necesaria inscripción previa.

Además, el 23 de mayo, en la misma ubicación, se va a desarrollar ‘Un paseo por el cielo’, una sesión de observación nocturna. En este caso la actividad comenzará a las 22:00 horas y durará aproximadamente dos horas y media. La asistencia es gratuita y no es necesaria inscripción previa.

Ambas citas se enmarcan en la celebración del 40 aniversario de la Asociación Leonesa de Astronomía, fundada el 25 de octubre de 1985, y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.