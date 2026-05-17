¿Qué ocurrió tal día como hoy, 17 de mayo?

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Un 17 de mayo de 2006, hace hoy 20 años, Almodóvar obtuvo el Príncipe de Asturias de las Artes, y el mismo día de 2021, es decir hace cinco años, la ciudad de Ceuta vivió una jornada de presión migratoria sin precedentes tras la entrada de más de 5.000 inmigrantes.

También un día como hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales (1990) y fue inaugurado el Estadio de Chamartín, donde se construyó después el Bernabeu (1924).

Por otra parte, hoy cumplen años la cantante irlandesa Enya (65) y la reina Máxima de los Países Bajos (55).

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Día de las letras gallegas

Día Mundial de Internet

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

Día Mundial del Reciclaje

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Día Mundial de la Hipertensión Arterial

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1814.- Noruega se independiza de Dinamarca.

1856.- En España, la reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia, para recompensar actuaciones extraordinarias realizados en torno a calamidades públicas.

1861.- En Inglaterra, se funda la Caja Postal de Ahorros, primera entidad de ese tipo en el mundo.

1863.- Publicación del poema ‘Cantares Gallegos’, de Rosalía de Castro.

1902.- Alfonso XIII comienza su reinado en España a los 16 años de edad.

1924.- Inaugurado el Estadio de Chamartín, oficialmente Campo del Real Madrid Club de Fútbol, donde después fue construido el estadio Santiago Bernabeu.

1958.- Franco promulga la Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional ante las Cortes Españolas.

1959.- El Gobierno de Fidel Castro promulga la primera Ley de Reforma Agraria, en Cuba.

1980.- Primer atentado del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso: un comando ataca un local en Chuschi (Ayacucho) que albergaba urnas y papeletas electorales.

1990.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprime la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

1992.- El Papa Juan Pablo II beatifica a Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei.

1997.- Laurent Kabila se autoproclama jefe de Estado y rebautiza Zaire como República Democrática del Congo.

2000.- Los científicos Luc Montagnier y Robert Gallo son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por el aislamiento del virus del SIDA.

2006.- El cineasta español Pedro Almodóvar gana el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

2007.- El español Javier Solana recibe en Aquisgrán (Alemania) el Premio Carlomagno del europeísmo.

2011.- La reina Isabel II de Inglaterra visita Irlanda en la primera visita de un monarca británico desde la independencia del país.

2013.- El Atlético de Madrid logra su décimo y último título de Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por 2-1.

2019.- Taiwán se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio gay.

.- El presidente de EEUU, Donald Trump, elimina los aranceles sobre el acero y aluminio con México y Canadá.

.- Sony y Microsoft anuncian una alianza para desarrollar videojuegos en línea, sector en el que competirán con Google y Apple.

2020.- Acusado de corrupción, Benjamin Netanyahu asume su quinto mandato como primer ministro de Israel.

2021.- Más de 5.000 inmigrantes entran en la ciudad española de Ceuta, ante la inactividad de Marruecos, en una jornada de presión migratoria sin precedentes.

2024.- Tres turistas españoles y tres ciudadanos afganos mueren en un atentado en Afganistán. Otra turista española, que había resultado herida, falleció meses después.

2025.- Austria gana Eurovisión en una polémica edición marcada por la participación de Israel.

NACIMIENTOS.

1806.- Pascual Madoz, autor del ‘Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España’.

1845.- Jacinto Verdaguer, sacerdote y poeta español, escribió su obra en lengua catalana.

1864.- Melquiades Álvarez, jurista y político español.

1886.- Alfonso XIII, rey de España.

1911.- Alfredo Mayo, actor español.

1936.- Dennis Hopper, cineasta estadounidense.

1942.- Ramón Sánchez-Ocaña, periodista español.

1961.- Enya, cantante irlandesa.

1969.- Joan Llaneras, ciclista español.

1971.- Máxima Zorreguieta, reina consorte de Países Bajos, de origen argentino.

DEFUNCIONES

1510.- Alessandro Botticelli, pintor italiano.

1727.- Catalina I de Rusia, esposa de Pedro I el Grande.

1838.- Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, político y diplomático francés.

1987.- Karl Gunnar Myrdal, economista sueco, P. Nobel de Economía 1974.

1990.- Antonio Puigvert, urólogo español.

2002.- Ladislao Kubala, futbolista y entrenador húngaro, nacionalizado español y checoslovaco.

2004.- Tony Randall, actor estadounidense.

2009.- Mario Benedetti, escritor uruguayo.

2012.- Donna Summer, cantante estadounidense.

2013.- Jorge Rafael Videla, exdictador argentino.

2018.- Ramón Vila, cirujano taurino, español.

2022.- Vangelis, compositor griego.