El brote de ébola sale de África y ya hay un estadounidense infectado

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

Un ciudadano de Estados Unidos ha dado positivo por el virus de ébola, según informó el director general de la OMS, Tedros Adhanom, este martes, en la Asamblea Mundial de la Salud. Infectado en República Democrática del Congo y trasladado a Alemania, el hombre, médico de profesión, fue aislado en una sala especial en el hospital Charité de Berlín, según confirmó el Ministerio de Salud alemán. Allí es tratado de la enfermedad. Diagnosticado el 17 de mayo, y bajo la vigilancia del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) norteamericano, estuvo en contacto con pacientes infectados, "en el ejercicio de su profesión", indican los medios alemanes. Con él llegaron a suelo europeo otras seis personas, "contactos de alto riesgo", de las que se desconocen sus nacionalidades.

La rapidez con la que se expande el virus por República Democrática del Congo y Uganda, inusual en comparación con otros brotes, hizo que se declarara el domingo pasado la "emergencia de salud pública de importancia internacional", por primera vez sin que el director general de la organización convocara al Comité de Emergencia. "No tomé esta decisión a la ligera", mantuvo Adhanom, durante su discurso en Ginebra. "Me preocupa profundamente la magnitud y la velocidad de la epidemia". Este brote lo causa la cepa Bundibugyo, "una variante del virus del ébola para la cual no existen vacunas ni tratamientos".

Hasta este martes se habían confirmado 30 casos en la República Democrática del Congo, en la provincia nororiental de Ituri, y dos casos en Uganda, ambos procedentes del país vecino y residentes en Kampala. Uno de ellos falleció. Ahora un norteamericano está infectado y está siendo tratado en suelo europeo, en una operación de evacuación coordinada por las autoridades de Estados Unidos. Además hay "más de 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas. Estas cifras cambiarán a medida que se intensifiquen las operaciones sobre el terreno, incluyendo el fortalecimiento de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio", sostuvo Adhanom, que señaló "varios factores" que incrementan "el potencial de una mayor propagación y más muertes".

Entre esos factores está la aparición del ébola en zonas urbanas, incluyendo la capital de Uganda y la ciudad de Goma en Congo, y la muerte de trabajadores sanitarios, "lo que indica transmisión asociada a la atención médica", mientras se produce "un movimiento significativo de población en la zona" de unas 100.000 personas desplazadas por una guerra interna que empezó a finales de 2025 y que ha "recrudecido significativamente en los últimos dos meses, provocando muertes de civiles", continuó Adhanom. "En los brotes de ébola se sabe lo que significa el desplazamiento".

La OMS está sobre el terreno y ha logrado que se posponga una celebración nacional en Uganda, que hubiera supuesto el encuentro masivo de personas a la calle. "Ante la ausencia de una vacuna", los expertos piden proporcionar información a los ciudadanos. "La situación es sumamente preocupante", aseguró Anne Ancia, representante de la OMS en la zona, en un reporte realizado el martes por la tarde. "El brote se desarrolla en un contexto epidemiológico, operativo y humanitario de gran complejidad".

Cronología del virus

El virus causante del actual brote de ébola se detectó el 15 de mayo de 2026, diez días después de que las autoridades congoleñas notificaran a la OMS la aparición de una enfermedad sin identificar que ya se había cobrado varias vidas. Ese día, un centro de investigación biomédica de Kinshasa halló el virus Bundibugyo en ocho muestras, según la cronología de los hechos de las organizaciones multilaterales de salud. Era la vez 17 que surgía el ébola en ese país, ya con 246 casos sospechosos y 80 defunciones en varios municipios, además de una concentración de muertes poco frecuente.

Ese día también Uganda dio la voz de alarma. Tenía un caso en sus fronteras, importado de la República Democrática del Congo. Aunque apareció otro caso, sin conexión con el primero, Uganda ha logrado controlar la transmisión, sin casos autóctonos.

Cuando la OMS declaró 'emergencia de salud pública de importancia internacional', ya había coordinado una serie de acciones con los gobiernos implicados, para el control de esta enfermedad zoonótica, transmitida por el contacto con murciélagos, de persona a persona o por contacto con áreas contaminadas. Con una letalidad entre el 30% y el 50%, el Bundibugyo tiene un período de incubación que puede demorar 21 días sin síntomas. Luego, esta enfermedad endémica de África se manifiesta con fiebre, fatiga, dolor muscular, cefalea y dolor de garganta, al principio. Al cabo del tiempo puede derivar en hemorragias.

Frente a esta emergencia, y con la crisis del crucero MV Hondius bajo control, Adhanom mantuvo que ambos casos "demuestran por qué las amenazas internacionales requieren una respuesta internacional".