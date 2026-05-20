Atención: detectada una estafa que suplanta la identidad de Lidl para pedir datos bancarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña de anuncios fraudulentos que suplantan a la web oficial de Lidl para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.

Estos anuncios se muestran en la parte superior de los buscadores de internet, en la zona de productos promocionados. También se difunden a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Dichos enlaces redirigen a páginas fraudulentas que simulan ser la tienda online de esta cadena de distribución alemana, exponiendo artículos con precios excesivamente bajos con respecto a su precio original para captar la atención del usuario.

Para detectar estos anuncios fraudulentos, el Incibe recomienda fijarse en la URL a la que redirigen para comprobar si es o no legítima. Las empresas grandes siempre usan dominios oficiales terminados en .com o .es. Si las páginas no contienen el nombre exacto de la marca es posible que sea fraudulenta.

Estás páginas que simulan a la web oficial de Lidl suelen mostrar mensajes que apresuran al usuario a realizar la compra lo antes posible, bien sea porque existe poco stock o porque la oferta finaliza en breve. Al añadir el producto en el carrito aparece un resumen del éxito que está teniendo, mostrando el supuesto número de personas que lo han comprado en los últimos días.

Al continuar con la compra, pedirán al usuario facilitar sus datos personales y bancarios para realizar el pago y para tener la dirección de entrega del producto. Una vez realizada esta última acción, los ciberdelincuentes ya dispondrán de todos los datos necesarios para utilizar de manera fraudulenta la tarjeta bancaria del afectado.