El premio de la Fundación Gallego y Morís es para Cáritas por su programa, ‘Caminando Juntos’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

l premio otorgado por la Fundación Gallego y Moris con motivo de su XX aniversario ya tiene destinatario, se trata de Cáritas Diocesana. Y es que, la organización benéfica desarrolla un programa denominado, ‘Caminando Juntos’, que tiene como objetivo que jóvenes y mayores convivan en distintas iniciativas para fomentar relaciones intergeneracionales que alivien la soledad de los residentes de diez centros de la provincia.

En concreto, desde octubre hasta mayo los participantes comparten; actividades creativas: manualidades, preparación de fiestas culturales: cancionero popular, juegos tradicionales, paseos, cocina. Todo ello organizado por Cáritas en grupos de 8 a 10 jóvenes procedentes de 13 centros educativos de León, acompañados por uno o dos voluntarios.

En este sentido, hay que señalar que el jurado ha considerado por unanimidad que este programa se encuadra perfectamente dentro del objeto de la Fundación Gallego y Moris. En concreto en lo relativo a “la promoción y realización de toda clase de acciones y actividades de carácter asistencial, científico, sanitario, cívico, cultural, educativo, deportivo y social; y de promoción de la investigación, destinadas a lograr el desarrollo, recuperación física y psíquica y a mejorar la calidad de vida y la integración en los ámbitos social y laboral, de las personas de la tercera edad”.

Asimismo, desde la Fundación se ha querido recalcar que este reconocimiento es también para todos los que trabajan en el proyecto, “para la Fundación Gallego y Morís es importante que el trabajo redunde en la mejora de la vida de la gente mayor pero también poniendo el énfasis en la colaboración desinteresada de los más de 200 jóvenes que todas las semanas transmiten alegría y energía y los 37 voluntarios que dedican su tiempo a ayudar”. Afirmó, Juan Antonio Gallego, gerente de la entidad.

Han pasado veinte años ya desde aquel 2006 en el que la Fundación Gallego y Morís se inscribió en el registro de Fundaciones de Castilla y León mediante el testamento ológrafo de su mentor, Juan Antonio Gallego, y la aportación del capital generado por, Eulogio Gallego y María Alta Gracia Morís, de los que la Fundación tomó su nombre. Veinte años en los que se han premiado iniciativas e investigaciones en diferentes campos. Por último, la entrega del premio tendrá lugar el próximo 18 de junio en el Palacio del Conde Luna, en una ceremonia que se llevará a cabo a las 19:00 horas.