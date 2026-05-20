Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El investigador leonés Iván Martínez Valbuena acaba de publicar en la prestigiosa revista Nature Medicine el artículo titulado Estrategia Multimodal de Biomarcadores en Parkinsonismo, a partir de las investigaciones que realiza en la Universidad de Toronto (Canadá) sobre marcadores en la piel para tratar a la carta las demencias.

El estudio aborda la dificultad de diferenciar entre varias enfermedades neurodegenerativas con síntomas similares al párkinson, como la atrofia multisistémica (AMS) y la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

Según este bioquímico leonés formado en la Universidad de Navarra, «en las etapas iniciales, estas enfermedades comparten signos motores como rigidez, lentitud de movimiento y alteraciones en la marcha, lo que complica el diagnóstico clínico». Los investigadores propusieron un enfoque multimodal combinando tres biomarcadores obtenidos de forma mínimamente invasiva: 1. a-sinucleína en piel: asociada a EP y AMS. 2. Tau 4R en piel: asociada a PSP. 3. Neurofilamento ligero (NfL) en sangre: indicador del daño neuronal.

«Estos biomarcadores se analizaron en un grupo de pacientes y posteriormente se validaron en una cohorte independiente», añade Iván Martínez Valbuena. El resultado fue esclarecedor: «Cada biomarcador mostró utilidad específica, pero también limitaciones cuando se usa de forma aislada».

En concreto, la a-sinucleína detecta bien las sinucleinopatías, pero puede aparecer en otros trastornos. La tau 4R es muy específica para PSP. El NfL permite distinguir mejor entre AMS y EP y refleja la gravedad de la enfermedad. «Al combinar los tres biomarcadores, se logró una mayor precisión diagnóstica que con cualquier marcador individual», subraya el artículo.

Este hallazgo es de suma importancia, recalca el científico. «El diagnóstico incorrecto en etapas tempranas es común y puede retrasar tratamientos adecuados. Este enfoque mejora la precisión diagnóstica, reduce errores y permite seleccionar mejor a los pacientes para estudios clínicos y terapias específicas.

La integración de múltiples biomarcadores proporciona una visión más completa de la enfermedad, permitiendo un diagnóstico más fiable y basado en la biología subyacente. Implicaciones futuras Este tipo de estrategia podría convertirse en una herramienta clínica estándar, facilitando diagnósticos más tempranos, tratamientos personalizados y un avance más eficiente en el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades neurodegenerativas». «Este trabajo es realmente el fruto de muchos años de dedicación, comenzando con el desarrollo del ensayo de amplificación de semillas de tau de repetición 4 (4R) en muestras de tejido cerebral humano, y culminando en un método revolucionario que ahora puede aplicarse a biopsias cutáneas mínimamente invasivas realizadas en pacientes vivos», afirma Gabor G. Kovacs en sus redes sociales tras felicitar al investigador leonés. Kovacs, profesor del Departamento de Laboratory Medicine & Pathobiology de la University of Toronto y también firmante del artículo, subraya que esta estrategia multimodal «nos acerca a un diagnóstico biológicamente fundamentado y preciso de los síndromes parkinsonianos: un auténtico cambio de paradigma para pacientes, investigadores y ensayos terapéuticos».

Iván Martínez Valbuena es investigador asociado científico en el Rossy Progressive Supranuclear Palsy Centre del Krembil Brain Institute, perteneciente al University Health Network (UHN), investigador en el Tanz Centre for Research in Neurodegenerative Diseases de la Universidad de Toronto, miembro del grupo de investigación dirigido por el Dr. Gabor G. Kovacs dentro del Departamento de Laboratory Medicine & Pathobiology de la Universidad de Toronto e investigador afiliado al Krembil Research Institute y al University Health Network-

El leonés diseña unos biomarcadores clave para diferenciar el párkinson de otras enfermedades