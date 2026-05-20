El cambio judicial que afectará a millones de trabajadores con jornadas de lunes a sábado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una resolución judicial acaba de transformar radicalmente la interpretación de los descansos para millones de empleados en España. La Audiencia Nacional ha dictaminado que los festivos que caen en días considerados como descanso semanal no pueden desaparecer del calendario laboral, estableciendo la obligación empresarial de compensar estas jornadas con días adicionales de asueto.

La sentencia, fechada el 19 de mayo, responde a un conflicto colectivo planteado por los principales sindicatos del país contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), representante del sector de centros de atención telefónica. Este fallo judicial sienta un precedente que podría extenderse a todos los sectores económicos españoles.

La resolución declara no ajustada a derecho la práctica generalizada de las empresas del sector de "contact center" que venían absorbiendo los festivos cuando estos coincidían con sábados, especialmente para aquellos empleados cuya jornada se desarrolla de lunes a viernes o de lunes a sábado.

Alcance de la resolución judicial

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha dado la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO, a los que se adhirieron posteriormente CIG, CSIF y STC. El tribunal establece que los 14 festivos anuales deben disfrutarse plenamente por todas las personas trabajadoras, independientemente de cuál sea su jornada habitual de trabajo.

La sentencia reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a que los días festivos laborales no sean absorbidos ni neutralizados por el descanso semanal. Esto implica la obligación empresarial de conceder un día adicional de descanso efectivo cuando se produzca la coincidencia o solapamiento entre ambos conceptos.

Para entender la magnitud del cambio, debemos considerar que en España existen numerosos festivos que habitualmente caen en sábado. Cuando esto ocurre, los empleados con jornadas de lunes a viernes o lunes a sábado verán ahora reconocido su derecho a un día compensatorio adicional, algo que hasta ahora muchas empresas no contemplaban en sus políticas laborales.

Posicionamiento sindical ante el fallo

USO ha destacado en un comunicado oficial que esta resolución consolida de forma generalizada la doctrina judicial que impide a las empresas hacer desaparecer festivos mediante la elaboración de cuadrantes de trabajo. Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de esta organización, ha afirmado que "ahora sí, tras la confusión de sentencias anteriores, será un derecho extendido".

Los sindicatos entienden que, aunque la sentencia responde específicamente a un conflicto en el sector de centros de atención al cliente, su doctrina resulta extensible a todos los sectores económicos del país. Esta interpretación podría desencadenar una oleada de reclamaciones laborales en múltiples industrias donde se apliquen jornadas similares.

Antecedentes jurisprudenciales del caso

El Tribunal Supremo ya había establecido criterios sobre el solapamiento del descanso semanal con festivos en una sentencia del 30 de abril de 2025. Sin embargo, aquella resolución se centraba en trabajadores con jornada de lunes a domingo y descanso semanal establecido en día fijo entre el lunes y el viernes, sin especificar nada respecto a los sábados.

La nueva sentencia de la Audiencia Nacional viene a completar y clarificar ese vacío jurídico, extendiendo la protección a los trabajadores cuyo descanso semanal se produce precisamente en sábado. Esta precisión resulta crucial para sectores con alta presencia de jornadas que incluyen el sábado como día laboral.

Implicaciones prácticas para empresas y trabajadores

Las empresas del sector afectado, y potencialmente de otros ámbitos, deberán revisar sus políticas de recursos humanos y sistemas de compensación de festivos y descansos. Esto implica modificar los cuadrantes laborales para garantizar que ningún festivo quede absorbido por el descanso semanal programado.

En términos económicos, el impacto para las compañías podría traducirse en la necesidad de contratar personal adicional o redistribuir las cargas de trabajo para cubrir los días compensatorios que ahora deberán otorgarse. Los departamentos de recursos humanos tendrán que implementar nuevos sistemas de control horario que reflejen adecuadamente estos derechos.

Para los trabajadores, especialmente aquellos del sector servicios donde las jornadas de lunes a sábado son frecuentes, esta sentencia representa una mejora significativa en sus condiciones laborales. Se estima que podría beneficiar a cientos de miles de empleados en España que hasta ahora veían cómo ciertos festivos desaparecían de su calendario efectivo de descanso.

Sectores potencialmente afectados por la nueva doctrina

Aunque la sentencia surge de un conflicto en el sector de "contact center", su aplicabilidad se extiende a numerosas industrias. El comercio minorista, la hostelería, el sector sanitario, las empresas de seguridad y todos aquellos ámbitos donde se trabaja habitualmente los sábados deberán adaptar sus prácticas laborales.

El sector del comercio, particularmente las grandes superficies y centros comerciales, podría experimentar cambios sustanciales en su organización de turnos. Del mismo modo, las empresas de atención continuada y servicios esenciales deberán recalcular sus plantillas y sistemas de rotación para cumplir con los nuevos criterios establecidos por la Audiencia Nacional.