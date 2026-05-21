Dos emblemáticos restaurantes de León echan el cierre: "Se acaba la aventura"

Cafetería Zielo ubicada en el barrio de la Palomera en León.BRUNO MORENO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Igual que abren nuevos negocios, el ritmo de cierre en los negocios locales no cesa en la capital leonesa. Esta vez es el barrio de la Palomera, donde el restaurante Zielo junto a su negocio hermano el Conejo Calabaza bajarán la persiana tras trece años de actividad ininterrumpida.

"Muchas gracias a todas aquellas personas que han formado parte de alguna u otra manera de esta historia. Clientes, proveedores y por supuesto al gran equipo de trabajo que siempre nos ha acompañado", anunciaron sus dueños a través de un comunicado publicado en sus cuentas de Instagram.

El local permanecerá abierto hasta el domingo 24 de mayo cuando cierre sus puertas definitivamente.