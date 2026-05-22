Calor de verano en León: máximas de 34 grados y riesgo de tormentas en la provincia este viernes

Los termómetros se moverán en valores claramente templados para la época, alcanzando máximas de hasta 34 grados en Ponferrada, mientras que en León capital y Astorga se prevén máximas de 31 gradosDL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León vivirá este viernes una jornada con tintes casi veraniegos marcada por el ascenso de las temperaturas y la posibilidad de chubascos tormentosos en áreas montañosas durante la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El día comenzará con cielos poco nubosos y predominio de nubes altas en buena parte del territorio, un escenario estable que, sin embargo, tenderá a complicarse conforme avance la jornada. La evolución nubosa vespertina podría dar lugar a chubascos dispersos acompañados de tormenta, especialmente en zonas de montaña, donde la inestabilidad será más acusada.

El principal protagonismo lo tendrán las temperaturas, que registrarán un ligero ascenso generalizado, que en algunos puntos podría llegar a ser moderado. Así, los termómetros se moverán en valores claramente templados para la época, alcanzando máximas de hasta 34 grados en Ponferrada, mientras que en León capital y Astorga se prevén máximas de 31 grados.

En el norte, Villablino se quedará en torno a los 30 grados. Las mínimas oscilarán entre los 11 y los 14 grados, con un ambiente fresco a primeras horas del día.

Este incremento térmico refuerza la sensación de estabilidad matinal, pero también favorece el desarrollo de nubosidad de evolución a partir del mediodía. Un fenómeno habitual en jornadas de primavera avanzada que combina calor diurno con cierta humedad e inestabilidad atmosférica.

En cuanto al viento, soplará de dirección variable, en general flojo, aunque con intervalos de intensidad moderada en algunos momentos del día. Esta situación contribuirá a mantener una sensación térmica agradable durante la mañana, si bien no impedirá la aparición de tormentas localizadas por la tarde.

La Aemet no descarta, por tanto, episodios puntuales de precipitación, de carácter irregular y de corta duración, que podrían venir acompañados de aparato eléctrico en áreas de la Cordillera Cantábrica y otros enclaves montañosos de la provincia.