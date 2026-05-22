León afronta un fin de semana veraniego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano se ha adelantado de golpe en León y lo ha hecho sin pedir permiso. El calor que desde hace días empieza a sentirse en las calles de la provincia se intensificará durante este fin de semana hasta dejar temperaturas más propias de julio o agosto que de la recta final de mayo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un episodio cálido «muy intenso y prolongado» que afectará a buena parte del país y también a Castilla y León, donde los termómetros podrían situarse entre cinco y diez grados por encima de lo habitual para esta época del año. Aunque oficialmente no se considera una ola de calor, los valores previstos son extraordinarios para mayo.

En León, el fin de semana llega con un ambiente plenamente veraniego y máximas que rozarán o superarán ampliamente los 30 grados en numerosos puntos de la provincia. El calor se dejará sentir especialmente durante las horas centrales del día, con cielos despejados y sensación de bochorno poco habitual en estas fechas. La única excepción podría llegar por la tarde en zonas del norte y montaña, donde no se descarta la aparición de tormentas aisladas, incluso con granizo.

El sábado continuará la sensación de verano adelantado, auqnue las tormentas volverán a amenazar las zonas montañosas del noroeste, dejando un contraste entre el calor sofocante del día y la inestabilidad. Pero será el domingo cuando el calor vuelva a apretar.