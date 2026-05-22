Oncólogos de toda CyL se reúnen en León

Un momento de la inauguración del congreso, este viernes en la Colegiata.virginia morán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hotel Real Colegiata de San Isidoro de León acogió este viernes el inicio del XXIV Congreso de la Asociación Castellano y Leonesa de Oncología (ACLO), una cita que reunió a especialistas de distintos hospitales de Castilla y León y otras comunidades para analizar los principales avances y debates en el tratamiento del cáncer.

La jornada inaugural contó con la participación del gerente de Salud de Área de León, Francisco Pérez Abruña, el alcalde de León, José Antonio Diez, el director gerente del Complejo Asistencial Universitario de León, Alfonso Rodríguez-Hevia, así como la presidenta del comité organizador, Manuela Pedraza Lorenzo, y la presidenta de ACLO, Beatriz Esteban Herrera.

Durante la tarde se celebraron dos mesas redondas centradas en cáncer de próstata y cáncer de pulmón, en las que se abordaron cuestiones como los tratamientos personalizados, la inmunoterapia, los inhibidores de PARP, las resistencias terapéuticas o los nuevos anticuerpos conjugados.

El congreso continuará este sábado con una tercera mesa dedicada al cáncer de mama, donde se analizarán los nuevos tratamientos y las controversias en torno a la inmunoterapia y los ADCs. La jornada también incluirá una mesa de experiencia y una conferencia de clausura a cargo de Mónica Lalanda.