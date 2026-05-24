Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

Chéganme de Pidrafita de Babia imáxenes de madreñas. Mandóumelas el mieu amigu Elías Valcárcel, que guarda, amás d’outras, unas que fueran de la sua bisbuela: madreñinas de cadenina, muitu guapas.

Igual que pa outros, las madreñas pa mi tienen un aquel especial. Cuando enseñaba Filosofía prestábame esplicar la teoría d’Aristóteles de las cuatro causas poniendo l’exemplu de la madreña. Asina, una madreña tien como causa’l madreñeiru que la fixo (causa axente). Pero pa faere la madreña fai falta madera: si nun hai madera, nun hai madreña (causa material). Pero pa chegar a sere madreña esa madera tien que tener forma de madreña (causa formal), non d’outra cousa. Ya la cuarta causa yía la finalidá: si nun hubiera humedá nun se faería la madreña. ¿Calzaríamos madreñas si viviéramos nun desiertu? Non.

You enfádome cuando dalguién fai burl.la de la madreña. Alcuérdome bien de que cuantayá, pol anu 1988, un tal L. González Seara, que fuera ministru de 1979 a 1981, espublizóu nuna revista de Madrid un artículu contra la madreña. A propósitu d’un l.libru mui guapu sobre el.la, l’exministru burl.lábase de que la madreña mereciera una edición guapa ya con papel de gran calidá. Pa él, pa madreña merecía, como muitu, una edición mui rústica, papel malu ya poucas páxinas. Nun me molestanon las faturas que’escribía l’exministru, sinón qu’usara la madreña pa criticar l’actividá cultural de las autonomías que daquel.la funcionaban. Pero nun mentóu símbolos identitarios vascos ou catalanes, porque tenía pánicu a la reacción nacionalista, sinón que criticóu a la madreña, símbolu noble de tierras con poucos políticos valientes ya arrasadas pola crisis del carbón ya la ganadería. Denigrar la madreña yera la obra d’un cobarde. You espublicéi contra González Seara un artículu que terminaba asina: “La madreña es más guapa, más útil, más elegante, más segura, no llega nunca a ministro y protege contra la humedad. Pero, sobre todo, y ésta es su mayor ventaja, ninguna madreña ha escrito jamás artículos como los que escribe el señor Seara” (LNE, 3.III.1988, p. 2). La madreña vive no nuesu corazón, amás de na nuesa mente. Alcuérdome de ver la filera de madreñinas al entrar na escuela. Alcuérdome del mieu buelu Teodosiu, qu’amás de campesinu, ganadeiru ya cazador, yera madreñeiru nas horas l.libres. Nun lu conocí, porque vieno destrozáu del campu de concentración de la posguerra, pero imaxínolu ail.lí, xunto a la cabana de la braña, fayendo madreñas. Dexóu las ferramientas: la l.legra, la gubia, el barrenu, la navacha. Xoyas de la cultura humana que valen más que cualquier ministru.