Toledo fue una necrópolis

El yacimiento se sitúa en el término municipal de Illescas y fue identificado mediante una excavación preventiva.EFE

Publicado por Agencias Toledo Creado: Actualizado:

Investigadores de varias universidades españolas, lideradas por la Universidad de Alcalá (UAH), han publicado un estudio que revela que el yacimiento de Valdelasilla, situado en Illescas (Toledo), alberga la necrópolis monumental más antigua conocida en el interior de la península ibérica, de finales del quinto milenio a.C., es decir, de hace más de 6.000 años.

«Nuevas fechas para el surgimiento del fenómeno megalítico en la meseta ibérica: las prácticas funerarias de Valdelasilla, Toledo (España)» es el nombre de este estudio, que se ha publicado recientemente en la revista Cambridge Archaeological Journal.

El artículo presenta un análisis de las prácticas funerarias en este yacimiento, que contenía cámaras construidas con madera, piedra y arcilla, y cuya monumentalización y cronología temprana vinculan Valdelasilla con otros cementerios peninsulares asociados al surgimiento del megalitismo.

Morfología y contenido

El yacimiento se sitúa en el término municipal de Illescas y fue identificado mediante «una excavación preventiva» que abrió «una gran área de 45 hectáreas», señala el estudio, que añade que se identificaron un total de 454 estructuras de diversa morfología y contenido, distribuidas en 11 hectáreas.

Las estructuras funerarias se dividen en dos tipos: fosas y cámaras. Las fosas, de aproximadamente 1,50 metros de diámetro y menos de 1 metro de profundidad, contenían los restos de individuos aislados; mientras que las cámaras varían en forma y tamaño, que oscila entre los 2 y 6 metros de diámetro, e incluían inhumaciones individuales, dobles, triples y colectivas.

Los trabajos de campo se desarrollaron entre 2020 y 2021, antes del desarrollo urbanístico de la zona, «por necesidades preventivas», cuenta en una entrevista con la Agencia Efe la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), Rosa Barroso.

Mediante estas labores se recuperaron algunos fragmentos de cerámica, herramientas líticas y restos faunísticos, además de restos humanos, que fueron analizados para determinar el perfil biológico de la población enterrada en el sitio.

El resultado divide la actividad funeraria en cinco fases, desde finales del quinto milenio a.C. hasta mediados del tercer milenio a.C. y las novedades de este estudio se centran en la organización espacial del ámbito funerario.