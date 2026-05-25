El norte en alerta: el cielo se prepara para aguaceros y una actividad eléctrica no vista desde hace años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra en alerta este lunes ante la llegada de fenómenos meteorológicos que prometen ser excepcionales. Aguaceros intensos y una actividad eléctrica poco habitual para estas fechas tienen en vilo a los servicios de emergencia y a miles de ciudadanos que observan el cielo con preocupación.

Pero las tormentas no son el único fenómeno que tiene en vilo a España. Mientras el noroeste peninsular se prepara para chubascos torrenciales, la Agencia Estatal de Meteorología advierte que antes de que finalice mayo, los termómetros podrían alcanzar los 40 grados centígrados en varios puntos del país, configurando un contraste climático tan extremo como inusual.

La actividad eléctrica será notable en el noroeste peninsular, según el modelo europeo.METEORED

Este lunes, el centro de la DANA —Depresión Aislada en Niveles Altos— se sitúa sobre el oeste de Galicia. Los meteorólogos explican que esta masa de aire frío en altura se desplazará hacia el norte durante el martes, siendo finalmente reabsorbida por una vaguada el miércoles en el suroeste de Irlanda. Sin embargo, antes de su retirada definitiva, este sistema favorecerá el desarrollo de nuevos núcleos tormentosos en varias provincias durante la segunda mitad de la jornada.

Aguaceros torrenciales y granizo gigante amenazan el noroeste

Según las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos de alta resolución, a partir de las 17:00 horas aproximadamente, las nubes comenzarán a crecer con fuerza debido a la influencia del embolsamiento de aire frío en altura. Se esperan aguaceros en León y Palencia, algunos de los cuales podrían ser localmente intensos y extenderse posteriormente a las comarcas asturianas.

La masa de aire que nos afectará será extremadamente cálida para la época durante buena parte de la semana, dando lugar a temperaturas de pleno verano.METEORED

Diversos modelos anticipan posibles núcleos activos también en el norte de Lugo y A Coruña, donde podrían registrarse chubascos de considerable intensidad. Cantabria, Zamora y Burgos se encuentran en el límite de la zona de inestabilidad, por lo que podrían experimentar algunos chaparrones, aunque cualquier variación en la trayectoria de la DANA puede modificar sensiblemente estas previsiones en las próximas horas.

El Laboratorio Europeo de Tormentas Severas ha emitido un aviso especialmente preocupante: el riesgo de granizo superior a dos centímetros es elevado en el norte de Galicia, León y el occidente asturiano. Incluso existe una pequeña probabilidad de pedrisco —granizo de más de cinco centímetros de diámetro— en el norte gallego, un fenómeno capaz de causar daños significativos en cultivos, vehículos y estructuras.

El calor será extremo para finales de mes tras dos días de granizo y aguaceros.harmonie

Al igual que en jornadas anteriores, pueden formarse tormentas con alto grado de organización, conocidas como supercélulas, capaces de dejar fenómenos adversos considerables. Tanto el modelo Harmonie como el AROME advierten de probables reventones al paso de estos núcleos tormentosos, con rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en zonas de Castilla y León, norte de Galicia, Asturias y el extremo occidental de Cantabria.

Avisos oficiales activados en múltiples provincias

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado avisos amarillos para este lunes por tormentas acompañadas de fuertes vientos y granizadas en la provincia de León, prácticamente toda Asturias —excepto el litoral oriental—, las montañas de Lugo y A Mariña lucense. Los expertos no descartan que, dependiendo de la evolución de la situación y las actualizaciones de los modelos, los avisos puedan ampliarse geográficamente o incluso elevarse de nivel en alguna demarcación.

Este escenario de inestabilidad contrasta dramáticamente con las condiciones que se registran simultáneamente en otras regiones de España, donde el calor se ha instalado con una intensidad propia de pleno verano, batiendo récords históricos para el mes de mayo.

España bajo un calor extremo e histórico

La última semana de la primavera climatológica ha arrancado en España con un ambiente plenamente veraniego y temperaturas impropias de finales de mayo. Bajo el dominio de una robusta cresta subtropical, el calor se intensificará progresivamente durante los próximos días, dejando valores más característicos de mediados del verano meteorológico en numerosas regiones del país.

En lo que resta de mayo, España seguirá bajo la influencia de una masa de aire extremadamente cálida para la época del año, lo que hará que el episodio de temperaturas muy altas persista en los próximos días. De hecho, los mapas del Extreme Forecast Index (EFI) del Centro Europeo de Predicción sitúan a España entre las zonas de Europa con una señal más intensa de calor anómalo, tiñendo de rojo gran parte de la península.

El EFI es un índice que mide la rareza de una variable prevista respecto a la climatología del modelo, lo que proporciona una pista de hasta qué punto un determinado episodio resulta anómalo o extraordinario. Un valor cercano a 1 se corresponde con los colores más cálidos en el mapa, mientras que un valor cercano a -1 se representa con tonos fríos.

Récords de temperatura ya batidos en mayo

Este episodio ya ha comenzado batiendo algunos récords de temperatura máxima para un mes de mayo, con registros tan llamativos como los 35,5 grados centígrados en Oviedo o los 36,4 grados en Bilbao. Los avisos por altas temperaturas están activos este lunes y también lo estarán el martes en varias comunidades autónomas.

Los mapas del Extreme Forecast Index del Centro Europeo muestran una señal clara de calor anómalo sobre España durante el arranque de la semana. Los tonos más intensos, rondando el valor 1, se concentran sobre el norte peninsular y otras regiones de Europa occidental y central, aunque amplias zonas de la península aparecen bajo valores elevados del índice, señal de temperaturas máximas muy superiores a lo habitual.

Además, los contornos negros visibles en los mapas, presentes sobre algunos sectores peninsulares, sugieren una mayor probabilidad de alcanzar valores especialmente inusuales en determinadas regiones. Este lunes ya deja un ambiente muy caluroso en numerosas áreas, con avisos por temperaturas máximas activos en zonas de Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se esperan más de 34 grados en áreas como Liébana, el litoral cántabro o sectores del interior de Gipuzkoa y Bizkaia.

Escalada térmica progresiva hacia los 40 grados

A partir del martes, el calor ganará extensión e intensidad, con máximas de 32 a 35 grados centígrados ya bastante generalizadas en amplias zonas del interior peninsular. El valle del Guadalquivir, Extremadura, Castilla-La Mancha y el entorno de la depresión del Ebro volverán a situarse entre las áreas más cálidas, mientras ciudades del norte como Bilbao, Logroño o Zaragoza seguirán registrando temperaturas claramente superiores a las habituales.

Entre el miércoles y el jueves comenzará el tramo más intenso del episodio, cuando numerosas capitales del interior superarán con facilidad los 35 grados y algunas se acercarán peligrosamente a los 38-39 grados centígrados. Según las previsiones actuales, Badajoz podría rondar los 40 grados, mientras que Sevilla estará por los 38 grados durante dos jornadas consecutivas, con picos también muy elevados en Córdoba, Toledo o el valle medio del Ebro.

De cara al viernes, sábado y domingo 31 de mayo, el calor seguirá muy presente en buena parte del país, aunque con ligeras oscilaciones térmicas según la región. El interior sur y el oeste peninsular continuarán concentrando los registros más altos, mientras que amplias zonas del nordeste y del interior de la Meseta mantendrán máximas propias de pleno verano.

Noches tropicales sin tregua térmica

Las temperaturas nocturnas también irán al alza en la recta final de la semana, dejando madrugadas cada vez más templadas y sin respiro. Entre el jueves y el domingo 31, las mínimas no bajarán de los 20 grados centígrados en varios puntos de la mitad sur, especialmente en el valle del Guadalquivir, Extremadura y zonas del litoral mediterráneo, favoreciendo las primeras noches tropicales relativamente extensas de la temporada.

En ciudades como Sevilla, Córdoba o Jaén, el calor también se dejará sentir de noche, dificultando el descanso de los ciudadanos y aumentando los riesgos para la salud de población vulnerable. En el norte, las mínimas seguirán siendo más contenidas pese a las elevadas temperaturas diurnas. Todo apunta, por tanto, a un final de mayo y de la primavera climatológica marcado por temperaturas persistentemente altas y un ambiente plenamente veraniego en gran parte de España, configurando uno de los contrastes meteorológicos más extremos de los últimos años.