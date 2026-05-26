El hantavirus no termina de irse

Publicado por Doménico Chiappe Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad confirmó ayer un nuevo caso positivo de hantavirus tras efectuar la prueba PCR de rutina a los españoles que iban a bordo del MV Hondius. Estaban en la cuarentena preventiva, en el hospital militar Gómez Ulla, cuando saltó la alerta en un contacto estrecho, identificado en el seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote, mantuvo Sanidad. Este paciente se encuentra asintomático.

«La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento», sostiene el despacho de Mónica García, en un comunicado. Una vez que dio positivo, la persona, de la que no han trascendido más detalles, fue trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan), «donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos». Como el caso se detectó cuando se mantenía el aislamiento y no se había producido la cuarentena domiciliaria, acordada por Sanidad si no se producían casos positivos como éste, «no se modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha».

Mientras, la mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante, la primera ingresada en España por sospechas de hantavirus, ha dado negativo en la prueba PCR por quinta vez consecutiva y desde este lunes continúa la cuarentena en su domicilio. Según la consejería valenciana de Sanidad, permanece asintomática y ya ha sido trasladada a su casa en una ambulancia siguiendo las medidas de seguridad del Ministerio de Sanidad, donde continuará en cuarentena hasta el 5 de junio, siempre bajo supervisión de Salud Pública.

La paciente permanecerá aislada en una habitación individual, preferentemente con baño propio y buena ventilación, además de disponer de teléfono o acceso a internet para mantener el contacto permanente con los profesionales responsables de su seguimiento. El protocolo establece que las personas convivientes deberán utilizar mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantener medidas estrictas de higiene de manos durante toda la cuarentena.