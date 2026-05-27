Alerta: detectan una nueva campaña que suplanta a Agencia Tributaria para robar datos bancarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña de smishing que suplanta a la Agencia Tributaria para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.

El fraude consiste en el envío de notificaciones a través de mensajes de texto en los que informan de que hay que acceder a un enlace para consultar un supuesto comunicado emitido por la AEAT.

El Incibe recomienda fijarse en el dominio que aparece en el mensaje para detectar cuando se trata de un enlace sospechoso. La web oficial de la Agencia Tributaria siempre terminar en .gob.es o .es. El dominio detectado en estos mensajes termina en .top o en .click. Se trata de extensiones baratas muy utilizadas por ciberdelincuentes para crear páginas web temporales para cometer estafas.

Además, explica que las comunicaciones oficiales de la administración pública suelen incluir nombre, apellidos y parte del DNI, nunca son mensajes genéricos. Algunos de estos mensajes fraudulentos utilizan una redacción redundante y un tanto artificial, con faltas de ortografía o dobles espacios entre palabras.

En la campaña de smishing detectada, al pinchar en los enlaces redirige a una web fraudulenta que imita a la legítima, donde piden datos personales y bancarios para recibir una supuesta devolución de dinero por parte de la Agencia Tributaria.

El Incibe advierte de que la AEAT jamás te pedirá por SMS o correo electrónico información confidencial, números de tarjeta de crédito, o cuentas bancarias, ni enviará un enlace directo para cobrar una devolución de impuestos. Las devoluciones se tramitan exclusivamente a través de su sede electrónica oficial o mediante la declaración de la renta presentada formalmente.