El BOE lo hace oficial: el Imserso desbloquea millones y abre el plazo para pedir ayudas en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la convocatoria que miles de entidades y organizaciones especializadas en atención a personas mayores estaban esperando. Se trata de las subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para el ejercicio 2026, una oportunidad que movilizará más de 2,3 millones de euros destinados a proyectos en el área de atención a la tercera edad en toda España.

La resolución, fechada el 22 de mayo de 2026, establece un marco temporal muy concreto para que las entidades interesadas puedan presentar sus solicitudes. El documento oficial detalla no solo las cantidades disponibles, sino también los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a estos fondos públicos que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas mayores en territorio español.

Lo que diferencia esta convocatoria de otras similares es la precisión en los plazos establecidos y la apuesta clara por la tramitación electrónica, un aspecto que facilita considerablemente el acceso a estas ayudas pero que también exige cierta preparación técnica por parte de las organizaciones solicitantes.

Detalles de la convocatoria oficial

La dotación económica total asciende a un máximo de 2.348.210 euros, una cantidad significativa que se distribuirá entre las entidades que cumplan con los requisitos establecidos en el régimen general de subvenciones del Imserso. Esta cifra representa una inversión considerable en el ámbito de los servicios sociales dirigidos a la población de edad avanzada en España.

El extracto publicado en el BOE corresponde a la Resolución del 22 de mayo de 2026 y forma parte del compromiso gubernamental con el envejecimiento activo y la protección de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad española. Las organizaciones que trabajan específicamente en el área de atención a mayores encontrarán en esta convocatoria una oportunidad para financiar sus programas y servicios.

Calendario para solicitar las ayudas

El aspecto más crítico para las entidades interesadas es conocer cuándo y cómo presentar las solicitudes. El plazo oficial comienza el jueves 28 de mayo y se extiende hasta el viernes 26 de junio de 2025, ambos días incluidos. Son exactamente treinta días naturales en los que las organizaciones deben preparar, revisar y enviar toda la documentación necesaria.

Este periodo, aunque pueda parecer amplio, resulta ajustado si se considera que muchas entidades deben reunir documentación corporativa, elaborar memorias de proyectos, preparar presupuestos detallados y cumplir con diversos requisitos administrativos. La experiencia de convocatorias anteriores demuestra que las solicitudes de última hora suelen presentar más errores, por lo que los expertos recomiendan iniciar los trámites cuanto antes.

Procedimiento de presentación telemática

Una característica fundamental de esta convocatoria 2026 es que toda la tramitación se realiza por vía electrónica. El Imserso ha habilitado su Sede Electrónica como punto único de acceso, donde las entidades encontrarán no solo el formulario de solicitud, sino también toda la información complementaria necesaria: bases reguladoras, modelos de documentos, preguntas frecuentes y guías de ayuda.

Este sistema digital ofrece ventajas evidentes como la reducción de plazos de tramitación, la eliminación de desplazamientos físicos y la posibilidad de realizar seguimiento del estado de la solicitud en tiempo real. Sin embargo, también exige que las organizaciones solicitantes dispongan de certificado digital válido y conocimientos básicos de administración electrónica.

La Sede Electrónica del Imserso incluye un apartado específico para esta convocatoria donde se pueden consultar todos los requisitos técnicos y administrativos. Las entidades deben asegurarse de cumplir con los formatos de archivo admitidos, los tamaños máximos de documentos y los procedimientos de firma electrónica establecidos.

Entidades que pueden solicitar las subvenciones

Aunque el extracto publicado en el BOE no detalla exhaustivamente todos los perfiles de solicitantes admitidos, este tipo de convocatorias del Imserso tradicionalmente se dirigen a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales para personas mayores en España.

Las organizaciones deben acreditar su experiencia en el sector, demostrar capacidad técnica y económica para ejecutar los proyectos propuestos, y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, no pueden tener deudas pendientes con la Administración del Estado ni haber sido sancionadas en convocatorias anteriores.

Información complementaria y recursos disponibles

El Imserso ha puesto a disposición de las entidades interesadas diversos canales de información y asistencia. Además de la documentación disponible en su Sede Electrónica, el instituto ofrece atención telefónica especializada y correo electrónico para resolver dudas específicas sobre la convocatoria.

Las entidades que participen por primera vez en este tipo de subvenciones pueden beneficiarse de consultar convocatorias anteriores, revisar las memorias de proyectos financiados y analizar los criterios de valoración que habitualmente se aplican. Esta preparación previa resulta fundamental para elaborar propuestas sólidas y competitivas que tengan mayores posibilidades de obtener financiación.