¿Qué ocurrió tal día como hoy, 28 de mayo?

Imagen de archivo de la cantante María Dolores Pradera.Carrasco Ragel

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Un 28 de mayo de 1961, hace hoy 65 años, un artículo en The Observer constituyó el acta de nacimiento de Amnistía Internacional (AI).

También, el 28 de mayo de 1964, el primer Consejo Nacional Palestino creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y el mismo día de 1979, Grecia firmó su adhesión a la CE, que se haría efectiva en 1981.

Día Internacional del Juego.

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Día Mundial de la Hamburguesa.

1785.- Carlos III promulga un real decreto que establece la bandera roja y amarilla como enseña de la Armada española.

1910.- Fundada en Buenos Aires la Academia Argentina de la Lengua, precursora de la actual Academia Argentina de la Letras, de 1931.

1940.- Segunda Guerra Mundial. El rey Leopoldo rinde Bélgica ante Alemania tras 18 días de combates.

1961.- El abogado británico Peter Benenson publica un artículo en la primera página del diario The Observer, de Londres, con el título 'Presos olvidados', que constituye el acta de nacimiento de Amnistía Internacional (AI).

1964.- El Consejo Nacional Palestino crea, en su primer su primera sesión, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) con el fin de lograr la autodeterminación de los palestinos.

1967.- Francis Chichester llega a Plymouth tras circunnavegar el mundo en solitario. Fue la primera persona en lograrlo.

1979.- Grecia firma su adhesión a la CE, que se hará efectiva en 1981.

1991.- Quince países de la OTAN acuerdan crear las Fuerzas de Reacción Rápida (FRR), cambio histórico en el esquema defensivo occidental.

1995.- Mueren 1.989 personas en un seísmo en Neftegorsk, localidad de la isla rusa de Sajalín.

2002.- Los 19 países de la OTAN y Rusia firman la 'Declaración de Roma' por la que se crea un Consejo de coordinación llamado a abrir una nueva era en la política internacional de defensa.

2004.- Estados Unidos y los países de Centroamérica firman el Tratado de Libre Comercio (TLC) CAFTA (Centroamérica-Estados Unidos).

2013.- Detenido en Madrid Arthur Budovsky, máximo responsable de Liberty Reserve, plataforma financiera del cibercrimen.

2019.- Detenidos varios futbolistas de primera y segunda división de la liga española por amañar partidos.

2020.- China aprueba su primer Código Civil, texto legal que regula, entre otros asuntos, el derecho a la privacidad.

2021.- Alemania reconoce como genocidio la matanza de su ejército colonial en Namibia a principios del siglo XX.

2023.- Recep Tayyip Erdogan es elegido para un tercer mandato consecutivo como presidente de Turquía.

2024.- Los gobiernos de España, Noruega e Irlanda formalizan el reconocimiento del Estado de Palestina.

2025.- La tenista Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

.- Joël Le Scouarnec, excirujano francés, es condenado a 20 años de prisión por violación y agresiones sexuales a 299 víctimas.

NACIMIENTOS

1931.- Carroll Baker, actriz de cine, estadounidense.

1932.- ‘Chiquito de la Calzada’, humorista español.

1944.- Carlos Solchaga, exministro español.

1960.- Pastora Vega, actriz española.

1961.- María Bayo, soprano española.

1964.- Amparo Moraleda, ejecutiva española.

1968.- Kylie Minogue, cantante australiana.

DEFUNCIONES

1805.- Luigi Boccherini, compositor italiano.

1893.- Felipe Villanueva, compositor mexicano.

1925.- Francisco A. de Icaza, escritor mexicano.

1972.- Eduardo Windsor, monarca británico que renunció a la corona para casarse con Wallis Simpson, estadounidense divorciada.

2010.- Gary Coleman, actor estadounidense.

2012.- José María Knörr, empresario español, fundador de los refrescos Kas.

2018.- María Dolores Pradera, cantante española.

.- Serge Dassault, exsenador y empresario francés.

2023.- Antonio Gala, poeta y dramaturgo español.