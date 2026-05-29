El lado de la cama que eliges revela secretos insospechados de tu forma de ser

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La elección del lado de la cama para dormir puede parecer una decisión trivial o simplemente fruto de la costumbre, pero investigaciones recientes sugieren que esta preferencia podría estar revelando aspectos profundos de nuestra personalidad. Expertos en psicología del sueño y comportamiento humano han analizado patrones que conectan esta elección aparentemente inocente con características psicológicas específicas.

En España, donde aproximadamente el 68% de las parejas comparten cama según datos del Instituto Nacional de Estadística, esta pequeña decisión cotidiana adquiere especial relevancia en la dinámica de las relaciones. Lo que comenzó como estudios aislados ha evolucionado hasta convertirse en un campo de análisis que combina neurociencia, psicología y sociología.

Los especialistas advierten que, aunque no se trata de una ciencia exacta, los patrones observados en miles de casos muestran correlaciones significativas que merecen atención. La preferencia por un lado u otro de la cama no es arbitraria y podría estar conectada con la lateralidad cerebral, experiencias tempranas y rasgos de personalidad consolidados.

Características de quienes prefieren el lado izquierdo

Según estudios realizados por la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, las personas que habitualmente duermen en el lado izquierdo de la cama tienden a mostrar características específicas. Estos individuos suelen ser más creativos, intuitivos y emocionales en su aproximación a la vida cotidiana.

La investigación, que analizó a más de 3.000 participantes, encontró que el 31% de quienes duermen a la izquierda se consideran más optimistas que sus parejas. Además, estos durmientes muestran mayor tendencia a carreras artísticas o que requieren pensamiento lateral. En España, profesionales del diseño, la música y las artes escénicas mostraron una inclinación del 42% hacia este lado.

Los expertos relacionan esta preferencia con la activación del hemisferio cerebral derecho, asociado tradicionalmente con la creatividad y el procesamiento emocional. El doctor Miguel Ángel Martínez, especialista en medicina del sueño del Hospital Clínico de Barcelona, explica que esta correlación podría deberse a patrones neurológicos establecidos desde la infancia.

Rasgos de personalidad del lado derecho

Por otro lado, las personas que eligen el lado derecho de la cama presentan un perfil diferenciado. Los estudios indican que estos individuos tienden a ser más racionales, organizados y orientados a objetivos concretos. Aproximadamente el 47% de los encuestados que duermen en este lado trabajan en sectores como finanzas, ingeniería o administración.

Estas personas muestran mayor inclinación hacia el pensamiento lógico y la resolución sistemática de problemas. Un estudio realizado por la Sociedad Española del Sueño en 2023 reveló que el 54% de quienes prefieren el lado derecho se describen como planificadores meticulosos que priorizan la estabilidad y la previsibilidad.

La doctora Carmen Rodríguez, psicóloga clínica especializada en terapia de pareja en Madrid, señala que esta preferencia se mantiene incluso cuando las personas cambian de domicilio o de pareja. "La consistencia en esta elección sugiere que está arraigada en estructuras de personalidad profundas", explica la experta.

Influencia de la dinámica de pareja

En las relaciones de pareja, la negociación del lado de la cama puede convertirse en un indicador de dinámicas de poder y toma de decisiones. Investigaciones en psicología relacional muestran que en el 62% de las parejas heterosexuales españolas, el hombre ocupa el lado más cercano a la puerta, un patrón que algunos expertos relacionan con roles protectores ancestrales.

Sin embargo, las dinámicas están cambiando entre las generaciones más jóvenes. Un análisis de 2024 indica que entre parejas menores de 35 años, la distribución es prácticamente equitativa, con apenas un 52% de hombres eligiendo el lado cercano a la puerta. Este cambio refleja transformaciones más amplias en los roles de género y la distribución del poder en las relaciones contemporáneas.

Factores externos que condicionan la elección

Más allá de la personalidad, existen factores prácticos que influyen en esta decisión. La ubicación de enchufes para cargar dispositivos móviles, la proximidad a ventanas o baños, y la distribución del mobiliario juegan roles importantes. En España, el 73% de las personas reconoce que la comodidad práctica pesa tanto o más que cualquier preferencia psicológica.

Los expertos también señalan la influencia de la lateralidad manual. Las personas diestras muestran ligera preferencia por el lado derecho, mientras que los zurdos no presentan un patrón tan definido. Esta correlación sugiere que factores neurológicos básicos pueden estar operando junto con características de personalidad más complejas.