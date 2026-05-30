¿Qué ocurrió tal día como hoy, 30 de mayo?

Antonio Flores hizo parte de la mili en León antes de regresar a Madrid, según revela el documental Flores para Antonio.Getty Images

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Un 30 de mayo de 1961, hace ahora 65 años, fue asesinado a tiros el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que llevaba más de 30 años en el poder.

El mismo día de 1982, España ingresó oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, aunque sin formar parte de su estructura militar, y en 1431, en Rouen (Francia), Juana de Arco murió quemada en la hoguera por hereje.

Día Internacional de la Papa

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Día de Canarias.

1431.- Juana de Arco, condenada por herejía, muere en Rouen (Francia), quemada en la hoguera. Sus cenizas fueron lanzadas al Sena.

1814.- Fernando VII decreta la expulsión de España de las personas que habían ostentado cargos en la administración bonapartista durante el reinado del rey José I.

1922.- Inaugurado en Washington (Estados Unidos) el Monumento al que fuera presidente estadounidense Abraham Lincoln.

1925.- El ingeniero estadounidense Dick Drew patenta la cinta adhesiva, más conocida como cinta scotch.

1926.- En Portugal, triunfa el ‘pronunciamiento de Braga’, que marcó el fin de la primera república y el comienzo de la dictadura militar.

1961.- Asesinado a tiros el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que llevaba más de 30 años en el poder.

1969.- Entra en vigor la Constitución de Gibraltar por la que el Reino Unido concede un Gobierno autónomo al Peñón.

1976.- Se celebra el primer Día de las Fuerzas Armadas, en la Transición.

1982.- España ingresa oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, aunque sin formar parte de su estructura militar.

1983.- Se celebra la primera sesión del Parlamento de Canarias (España), con sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

1996.- La Corte Suprema de Justicia venezolana condena al expresidente Carlos Andrés Pérez por "malversación genérica agravada" a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.

2012.- Charles Taylor, expresidente de Liberia, es condenado a 50 años de cárcel por crímenes de guerra y lesa humanidad.

2014.- Bolivia inaugura la red de teleféricos urbanos más alta del mundo, 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre La Paz y El Alto.

2016.- Hissène Habré, exdictador chadiano, es condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad.

2019.- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio Continental Africano.

2020.- Despega con éxito el cohete Falcon 9, primer vuelo espacial desde Estados Unidos a la Estación Espacial Internacional en nueve años

2023.- Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español, registra Sumar como partido político para concurrir a las elecciones generales del 23 de junio.

2024.- En España, el Congreso aprueba definitivamente la Ley de Amnistía.

2025.- Elon Musk anuncia que deja la Casa Blanca pero que seguirá asesorando al presidente estadounidense, Donald Trump.

NACIMIENTOS.4

1845.- Amadeo de Saboya, rey de España.

1846.- Carl Fabergé, joyero y orfebre ruso.

1896.- Howard Hawks, director de cine, estadounidense.

1931.- Antonio Gamoneda, poeta español.

1934.- Alexéi Leónov, cosmonauta soviético.

1943.- Narcis Serra, político y economista español.

.- Antonio Burgos, periodista y escritor español.

1948.- Salvador Puig Antich, anarquista español y uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista.

1951.- Fernando Lugo, exobispo y expresidente paraguayo.

1958.- Miguel López Alegría, astronauta estadounidense de origen español.

1962.- Vicente Ruiz ‘El Soro’, torero español.

DEFUNCIONES.

1640.- Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco.

1778.- Francisco María Arouet, ‘Voltaire’, escritor francés.

1961.- Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano.

1991.- Manolo Gómez Bur, actor español.

1994.- Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

.- Marcel Bich, industrial italiano, inventor del revolucionario bolígrafo Bic.

1995.- Antonio Flores, cantante y compositor español.

1999.- Juan Mejías Jiménez ‘Juanito Bienvenida’, torero español.

2006.- Shohei Imamura, director de cine japonés.

2020.- Xavier Grau, pintor español.

2025.- Étienne Émile Baulieu, médico e investigador francés, inventor de la píldora abortiva.