Diez años de la MasQFiesta: León celebra la convivencia entre humanos y mascotas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Queremos ser la voz de los otros vecinos», dicen. Y lo han conseguido. «Queremos fomentar la convivencia entre los propietarios de perros y los que no lo son», añaden a continuación. Esto se les resiste algo más. «Queremos ser un lugar de encuentro y concienciar sobre lo que significa la tenencia de animales». Nada mejor para ser lugar de reunión que una fiesta. La MasQFiesta que desde hace diez años organiza la asociación MasQPerros-Los otros vecinos, una jornada festiva abierta a todos los ciudadanos de León, sean o no familia de dos piernas y cuatro patas, sean o no perrunos o gatunos. Diez años promoviendo, dicen, un modelo de ciudad «basado en la convivencia, el respeto, la responsabilidad y el disfrute compartido de los espacios públicos entre vecinos, vecinas y animales».