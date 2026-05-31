El enigma de la primera impresión: Por qué nuestro cerebro nos hace rechazar a alguien al instante

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La experiencia resulta familiar para la gran mayoría: cruzarse con alguien por primera vez y sentir, de manera casi inmediata, una antipatía inexplicable. Lejos de ser un simple capricho o una cuestión de mala intuición, este fenómeno tiene una base neurobiológica compleja. La ciencia sugiere que nuestro cerebro está programado para realizar evaluaciones constantes y rápidas con el objetivo de garantizar nuestra supervivencia, analizando señales sutiles que asociamos con experiencias pasadas.

Uno de los motores principales de este rechazo inmediato es el efecto de transferencia de rasgos. Cuando conocemos a una persona nueva, nuestro cerebro escanea inconscientemente sus facciones, gestos o tono de voz buscando similitudes con individuos que marcaron nuestra historia personal. Si el sujeto comparte rasgos físicos o comportamentales con alguien que nos causó daño o una mala experiencia en el pasado, el cerebro activa una respuesta defensiva. Este mecanismo de protección se pone en marcha sin que lleguemos a ser conscientes de ello, proyectando emociones negativas del pasado sobre una persona que es, objetivamente, una desconocida.

Otro factor determinante es la tendencia evolutiva hacia la categorización social rápida. Desde tiempos remotos, el ser humano ha necesitado distinguir con celeridad quién pertenecía a su grupo y quién representaba una amenaza. Hoy en día, esta función se manifiesta a través de los sesgos cognitivos. Al procesar la información de alguien nuevo, nuestra mente intenta encajarla en esquemas preexistentes basados en estereotipos o expectativas culturales. Si la persona no encaja en lo que consideramos cómodo o familiar, el cerebro genera una señal de alerta que interpretamos como una corazonada negativa o una falta de afinidad.

Finalmente, la comunicación no verbal juega un papel crucial en este proceso. Gran parte de la información que procesamos ocurre en los niveles subcorticales del cerebro, específicamente en la amígdala, una región clave para el procesamiento de las emociones. Esta zona es capaz de detectar microexpresiones o posturas corporales que nosotros mismos no podemos articular conscientemente. Si el lenguaje corporal del otro transmite una ambigüedad que nuestro sistema nervioso interpreta como falta de autenticidad, la respuesta inmediata será el alejamiento social. En última instancia, ese rechazo a primera vista no es más que el resultado de un sistema biológico complejo intentando mantenernos dentro de nuestro mapa de seguridad.