Casi 6 millones en ayudas del Imserso para mayores y turismo accesible

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha convocado ayudas por valor de 5,86 millones de euros para financiar programas dirigidos a personas mayores de 60 años y actividades de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante este año.

Las subvenciones, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), están destinadas a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal que trabajen con estos colectivos y se repartirán entre dos grandes líneas de actuación.

La partida más elevada, de 3,5 millones de euros, financiará programas de turismo accesible y termalismo para personas con una discapacidad igual o superior al 33 % con el objetivo de facilitar su participación en actividades de ocio, culturales y de bienestar.

Entre las iniciativas que estarán subvencionadas figuran turnos de vacaciones, turismo de naturaleza en entornos accesibles y estancias en balnearios.

Además, el Imserso destinará 2,3 millones de euros a proyectos para personas mayores de 60 años relacionados con actividades físicas y culturales, formación, campañas de sensibilización, creación de redes de apoyo, espacios intergeneracionales y programas de voluntariado.

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 26 de junio.

Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta criterios como la implantación territorial de la organización, su capacidad de gestión, la calidad de los proyectos y su impacto social.

El Imserso notificará las resoluciones a través de su sede electrónica (https://sede.imserso.gob.es) tanto a las entidades beneficiarias como a las excluidas.