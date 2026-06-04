La Universidad de León impulsa un estudio pionero en el Geoparque Mundial Unesco de la Costa Vasca para analizar la experiencia turística

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El Geoparque Mundial Unesco e la Costa Vasca-Euskal Kostaldeko Geoparkea y el Neurolab de la Universidad de León desarrollan un proyecto de investigación innovador centrado en analizar cómo los turistas viven y procesan a nivel cognitivo y emocional su experiencia en el enclave natural de extraordinario valor geológico y ambiental.

El estudio fue diseñado de forma conjunta entre el equipo investigador de la ULE, formado por Aroa Costa Feito, Itziar Martínez Valdueza, Ana González Fernández, Carmen Santos, Silvia Fernández Martínez y Norberto Muñiz Martínez, el coordinador científico de Geoparkea, Asier Hilario Orús, y la gerente, Leire Barriuso Astigarraga.

La investigación evalúa el impacto que generan tanto las visitas guiadas como las realizadas de manera autónoma sobre variables clave como la emoción, la atención, el recuerdo de la experiencia o el compromiso de los visitantes con la conservación de la naturaleza y del patrimonio geológico.

El equipo del ‘Neurolab’ emplea técnicas neurofisiológicas avanzadas que permiten medir, de forma objetiva y en tiempo real, las respuestas de los participantes durante la experiencia turística. El estudio se complementa además con información cualitativa a través de entrevistas realizadas a los visitantes.

La iniciativa combina neurociencia, turismo, interpretación del patrimonio y conservación de la naturaleza, consolidando una línea de investigación emergente centrada en comprender cómo las experiencias turísticas pueden contribuir a generar una mayor conexión con la naturaleza y una mayor sensibilización hacia su conservación.

El estudio supone también un avance en la aplicación de la neurociencia a la educación ambiental, abriendo nuevas vías para diseñar experiencias turísticas más memorables y transformadoras. Así, la investigación sitúa a Geoparkea como un laboratorio vivo de innovación en turismo y conservación, reforzando el papel de la ciencia en el desarrollo de modelos turísticos más comprometidos con el territorio.