El programa 'Caminando Juntos' de Cáritas premio de la Fundación Gallego y Morís de León

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El programa Caminando Juntos de Cáritas Diocesana de León ha sido premiado por la Fundación Gallego y Morís. El jurado ha decidido por unanimidad que la edición de este año, que conmemora el XX aniversario de la fundación, reconozca la labor llevada a cabo por la entidad benéfica, que será la beneficiaria de los 3.000 euros del premio.

Caminando Juntos es una iniciativa en la que más de 200 jóvenes, acompañados por 37 voluntarios, ayudan a paliar la soledad de 300 mayores de la provincia. Desde octubre hasta mayo los participantes comparten; actividades creativas: manualidades, preparación de fiestas culturales: cancionero popular, juegos tradicionales, paseos, cocina.

El jurado consideró por unanimidad que el programa se ajusta a los objetivos de la Fundación Gallego y Morís por «la promoción y realización de toda clase de acciones y actividades de carácter asistencial, científico, sanitario, cívico, cultural, educativo, deportivo y social; y de promoción de la investigación, destinadas a lograr el desarrollo, recuperación física y psíquica y a mejorar la calidad de vida y la integración en los ámbitos social y laboral, de las personas de la tercera edad».

El premio Gallego y Morís, dotado con 3.000 euros, se entrega el 18 de junio a las 19.00 horas en un acto en el Palacio del Conde Luna

El premio se entrega el 18 de junio a las 19.00 horas en el Palacio Conde Luna.

«Para la Fundación Gallego y Morís es importante que el trabajo redunde en la mejora de la vida de la gente mayor pero también poniendo el énfasis en la colaboración desinteresada de los más de 200 jóvenes que todas las semanas transmiten alegría y energía y los 37 voluntarios que dedican su tiempo a ayudar», afirma Juan Antonio Gallego, gerente de la entidad.

La Fundación Gallego y Morís se inscribió en 2006 en el registro de fundaciones de Castilla y León, según testamento ológrafo de su mentor, Juan Antonio Gallego, y con capital generado por Eulogio Gallego y María Alta Gracia Morís, de los que la Fundación tomó su nombre.