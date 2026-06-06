Descubre la franja de oscuridad total del eclipse del 12 de agosto en León

⚠️La Junta mantiene activado el Plan de Protección Civil (PLANCAL) en Situación 2. Habrá control estricto de accesos y parkings específicos para autobuses en Astorga, además de filtros residenciales en las vías estrechas de Destriana.

Ubicaciones acondicionadas para absorber el flujo de visitantes procedentes de Galicia y Asturias a través de la

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León estableció este viernes la red definitiva de puntos de observación recomendados para el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de observación a nivel mundial y que atraerá a un elevado número de visitantes, tanto del extranjero como de dentro de España.

La selección de estos emplazamientos culmina un proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado durante los últimos meses entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos.

En la provincia leonesa, los lugares elegidos son León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla de Torío y San Feliz de Torío), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero.