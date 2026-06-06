Diario de León

Descubre la franja de oscuridad total del eclipse del 12 de agosto en León

🌑 Operativo Eclipse 2026: León

Puntos oficiales de observación recomendados por la Junta de Castilla y León

📍 Área Central: León, San Andrés y Garrafe VER EN MAPA
📌 Localidades de la red oficial:
  • León: Punto de observación urbano.
  • San Andrés del Rabanedo: Punto periurbano estratégico.
  • Garrafe de Torío: Espacio rural que incluye los núcleos de Valderilla de Torío y San Feliz de Torío.
🚗 Movilidad: Enclaves diseñados para conectar directamente con las circunvalaciones LE-20 y LE-30, minimizando el impacto circulatorio en los núcleos históricos.
📍 Área Occidental: Ponferrada y Noceda del Bierzo VER EN MAPA
📌 Localidades de la red oficial:
  • Ponferrada: Nodo urbano de referencia en el oeste de la provincia.
  • Noceda del Bierzo: Emplazamiento rural óptimo con baja contaminación lumínica.
🚗 Accesibilidad vial: Ubicaciones acondicionadas para absorber el flujo de visitantes procedentes de Galicia y Asturias a través de la Autovía del Noroeste (A-6).
📍 Áreas Rurales y del Sur: Astorga, Destriana y Sabero VER EN MAPA
📌 Localidades de la red oficial:
  • Astorga: Concentración oficial delimitada en la zona de Santa Catalina.
  • Destriana: Punto de observación en entorno rural despejado.
  • Sabero: Enclave oficial de montaña situado en el área oriental de la provincia.
⚠️ Dispositivo y Seguridad: La Junta mantiene activado el Plan de Protección Civil (PLANCAL) en Situación 2. Habrá control estricto de accesos y parkings específicos para autobuses en Astorga, además de filtros residenciales en las vías estrechas de Destriana.
ECLIPSE 12 AGOSTO FRANJA DE OSCURIDAD TOTAL 🌑 Ponferrada / Noceda León / San Andrés Garrafe de Torío Astorga Destriana Sabero
Publicado por
Redacción
León

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La Junta de Castilla y León estableció este viernes la red definitiva de puntos de observación recomendados para el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de observación a nivel mundial y que atraerá a un elevado número de visitantes, tanto del extranjero como de dentro de España.

La selección de estos emplazamientos culmina un proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado durante los últimos meses entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos.

En la provincia leonesa, los lugares elegidos son León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla de Torío y San Feliz de Torío), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero.

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