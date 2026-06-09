Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, entregó al papa un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, el santo de Mayorga con madre leonesa,Ana de Robledo y Morán de Butrón, natural de Villaquejida.

Monseñor Argüello mencionó una nota que acompaña el obsequio y que contiene una breve explicación del retrato, así como información acerca de Santo Toribio de Mogrovejo y sus vínculos con el actual Papa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado un bonsái de olivo español de 13 años de edad al Papa León XIV durante el encuentro que han mantenido este lunes en la Nunciatura Apostólica. A continuación, Sánchez ha asegurado que ambos coinciden en la defensa del "valor de las migraciones".

El olivo es "símbolo universal de paz, dialogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano", señalan fuentes de Moncloa sobre el regalo que ha elegido el presidente para el Pontífice, que lleva a cabo una visita apostólica en España desde este sábado.

En ese sentido señalan que se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y representa "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".

Consideran además que este obsequio es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible "como un puente entre lo rural y lo global".