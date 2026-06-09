El papa León XIV cautiva Cataluña, en fotos

El papa León XIV ha iniciado este martes su visita de dos días a Cataluña con una homilía en la Catedral de Barcelona en la que, alternando el castellano y el catalán, ha pedido a los barceloneses que sean "constructores de unidad".
Tras tres días de intensa actividad en Madrid, donde se ha dado un baño de masas, el pontífice ha llegado este mediodía en avión al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y desde allí se ha dirigido directamente a la Catedral de Barcelona para el rezo de las horas en el altar mayor, un acto litúrgico en el que han estado presentes el arzobispo barcelonés, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios.
El papa León XIV saluda desde el balcón del Palacio Episcopal junto al arzobispo de Barcelona Juan José Omella en Barcelona
El papa León XIV en la Catedral de Barcelona
El papa León XIV a su llegada al rezo de la Hora media que va a oficiar en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona
El papa León XIV en la Catedral de Barcelona
El papa León XIV tras el rezo de la Hora media que va a oficiar en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona
El papa León XIV tras el rezo de la Hora media que va a oficiar en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona
El papa León XIV saluda a una multitud a su llegada al rezo de la Hora media que va a oficiar en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona
El papa León XIV oficia el rezo de la Hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona
El papa León XIV oficia el rezo de la Hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona
El papa León XIV a su llegad al aeropuerto de El Prat en Barcelona, este martes