El papa León XIV cautiva Cataluña, en fotos

El papa León XIV tras el rezo de la Hora media que va a oficiar en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona.ENRIC FONTCUBERTA

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El papa León XIV ha iniciado este martes su visita de dos días a Cataluña con una homilía en la Catedral de Barcelona en la que, alternando el castellano y el catalán, ha pedido a los barceloneses que sean "constructores de unidad".

Tras tres días de intensa actividad en Madrid, donde se ha dado un baño de masas, el pontífice ha llegado este mediodía en avión al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y desde allí se ha dirigido directamente a la Catedral de Barcelona para el rezo de las horas en el altar mayor, un acto litúrgico en el que han estado presentes el arzobispo barcelonés, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios.