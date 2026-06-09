Divulgación científica para preparar el eclipse de Sol

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha organizado una jornada astronómica el próximo 19 de junio con la mirada puesta en el eclipse solar total que se vivirá el 12 de agosto de 2026, dirigida a acercar a la ciudadanía el conocimiento científico sobre el Sol y los eclipses mediante conferencias, talleres y actividades de observación. La jornada comenzará a las 12.00 horas en el teatro El Albéitar con la conferencia Cuando el día se haga noche: el eclipse solar, organizada por la Asociación Leonesa de Astronomía, en la que se abordarán los fundamentos de los eclipses solares, su relevancia histórica y las claves para una observación segura, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE. A continuación, a las 13.00 horas, los jardines de El Albéitar acogerán la actividad Descubre el Sol, en la que las personas asistentes podrán observar la estrella mediante telescopios equipados con filtros solares y participar en demostraciones sobre manchas solares, relojes solares y sistemas de proyección.

Por la tarde las actividades continuarán en el IES Padre Isla, donde a partir de las 17.00 horas el profesor de Ingeniería Aeroespacial de la ULE Jesús Gonzalo de Grado impartirá la conferencia Cómo ver el Sol de cerca, centrada en las tecnologías que permiten el estudio del Sol desde el espacio. Posteriormente, a las 18.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro El Sol, la Luna y los eclipses en León, con la participación de José Luis Puerto, Alejandro Valderas Alonso, María Jesús García Armesto y Javier Rúa Aller. La obra aborda estos fenómenos desde la perspectiva científica, histórica y cultural.

Entre las 17.00 y las 19.00 horas se desarrollarán además dos talleres simultáneos. Federópticos ofrecerá El Cuaderno del Eclipse, centrado en la protección ocular durante la observación solar, mientras que la Biblioteca Central de la Universidada de León desarrollará el taller María Mitchell, la minigenio que observaba el espacio, dedicado a la figura de esta pionera de la astronomía y a la evolución de los instrumentos de observación.