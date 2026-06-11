El BOE revoluciona el control de medicamentos en España: ¿Qué cambia en las farmacias?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno de España ha dado luz verde a una modificación normativa que transforma radicalmente el sistema de dispensación y control de medicamentos en todo el territorio nacional. El Real Decreto 468/2026, publicado el 11 de junio en el Boletín Oficial del Estado, introduce cambios sustanciales en los procedimientos de verificación y autenticación farmacéutica que afectarán a hospitales, farmacias y diversas instituciones públicas.

La norma, que entra en vigor inmediatamente después de su publicación a partir de hoy, responde a las exigencias europeas en materia de prevención de medicamentos falsificados y actualiza el marco regulatorio establecido hace más de cuatro años. Los ajustes introducidos buscan facilitar el funcionamiento del sistema mientras se mantiene la seguridad en la cadena de suministro.

Desde febrero de 2019, cuando entró en vigor el Reglamento Delegado europeo 2016/161, todos los medicamentos sujetos a prescripción médica en la Unión Europea deben incorporar dispositivos de seguridad específicos en sus envases. Estos elementos incluyen un identificador único similar a un código de barras bidimensional y un precinto que evidencia cualquier manipulación del producto.

Nuevos supuestos de desactivación anticipada

Una de las principales novedades del decreto radica en la ampliación de los casos excepcionales donde se permite la desactivación del identificador único antes de llegar al paciente final. El artículo 81 modificado establece que las entidades de distribución podrán verificar y desactivar estos códigos cuando los medicamentos se destinen a contextos específicos.

Los centros penitenciarios pueden ahora solicitar que los fármacos lleguen con sus identificadores ya desactivados, una medida que facilita la gestión farmacéutica en estos establecimientos donde las condiciones de dispensación difieren sustancialmente de las oficinas de farmacia convencionales. Esta posibilidad existía anteriormente solo para profesionales sanitarios que adquirían medicamentos directamente para su actividad profesional.

Del mismo modo, los centros de almacenamiento del Ministerio de Defensa podrán recibir medicamentos con identificadores desactivados cuando estén destinados a programas de salud pública desarrollados en el marco de misiones internacionales. Esta excepción reconoce las particularidades logísticas de las operaciones militares fuera del territorio español.

El nodo SNSFarma como eje tecnológico

El corazón de la reforma reside en la redefinición del papel del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica que conecta el sistema sanitario público español con el repositorio nacional de verificación de medicamentos. Este sistema, gestionado por el Ministerio de Sanidad, actuará como intermediario entre las farmacias hospitalarias, las oficinas de farmacia comunitarias y la base de datos central.

La nueva normativa establece un esquema diferenciado según el tipo de dispensación. Para los medicamentos entregados en oficinas de farmacia, el Nodo SNSFarma recibirá únicamente la información necesaria para el reembolso una vez completadas las operaciones de verificación. En cambio, para las dispensaciones realizadas en servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas, el Nodo se integrará directamente como parte del repositorio nacional.

Esta arquitectura dual permite optimizar los flujos de información sin comprometer la confidencialidad de los datos de prescripción. Las comunidades autónomas enviarán los datos de verificación al Nodo SNSFarma, donde se anonimizarán antes de proceder a la desactivación en el repositorio nacional. El sistema registrará todos los eventos de auditoría y generará alertas cuando detecte anomalías.

Hacia la desaparición del cupón precinto

Uno de los aspectos más relevantes para las farmacias españolas es la coexistencia temporal del cupón precinto tradicional con el nuevo identificador único. Este documento físico, utilizado históricamente para el control de la facturación en el Sistema Nacional de Salud, convivirá con el sistema digital hasta su completa implantación.

El decreto establece que, una vez alcanzada la madurez operativa del sistema de verificación electrónica, el identificador único sustituirá definitivamente al cupón precinto. Una futura orden ministerial determinará las condiciones, el calendario y los aspectos técnicos de esta transición, considerando el grado de preparación de los sistemas de información autonómicos.

Durante el periodo transitorio, las administraciones sanitarias podrán optar por utilizar el cupón precinto, el identificador único o ambos métodos simultáneamente para verificar la facturación. Esta flexibilidad pretende facilitar la adaptación gradual de las más de 22.000 oficinas de farmacia existentes en España.

Marco normativo europeo y competencias nacionales

La modificación introducida por el Real Decreto 468/2026 se fundamenta en la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo, que modificó el código comunitario sobre medicamentos para prevenir la entrada de productos falsificados en la cadena de suministro legal. Esta directiva exigía dispositivos de seguridad en los envases que permitieran la identificación inequívoca y la verificación de autenticidad.

España transpuso inicialmente esta normativa mediante el Real Decreto 717/2019, que añadió un capítulo específico sobre verificación y autenticación al marco regulatorio de 2007. Tras casi cinco años de aplicación práctica, la experiencia acumulada ha evidenciado la necesidad de ajustar ciertos aspectos operativos.

El Ministerio de Sanidad fundamenta su competencia para dictar esta norma en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la legislación exclusiva sobre productos farmacéuticos. La elaboración del decreto ha seguido los procedimientos de consulta pública, audiencia a las comunidades autónomas e informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Garantías de interoperabilidad e integración

El decreto introduce una nueva disposición adicional dedicada expresamente a asegurar la interoperabilidad entre sistemas. El Ministerio de Sanidad aprobará y actualizará los criterios técnicos de normalización aplicables a los sistemas de información públicos utilizados en el control y verificación de medicamentos.

Las administraciones sanitarias competentes deberán adaptar sus plataformas tecnológicas a estos estándares, garantizando el intercambio seguro de información y la integración funcional. Esta medida resulta fundamental en un país con competencias sanitarias transferidas a 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

La norma prevé igualmente un mecanismo de salvaguarda: si no se alcanza un acuerdo para integrar el Nodo SNSFarma en el repositorio nacional según lo previsto, el Ministerio podrá establecer funcionalidades alternativas mediante orden ministerial. Esta cláusula busca garantizar el cumplimiento de la normativa europea independientemente de las negociaciones con la entidad gestora del repositorio.